Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
CÉSAR MANRIQUE
VENEZUELA
MIKHAIL KRASNOV
VALERIA AFANADOR
JHON DURÁN
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
TRAMPAS EN FÚTBOL

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Liberan a Daniela Hernández, médica que estuvo secuestrada durante 12 días: esto se sabe

Liberan a Daniela Hernández, médica que estuvo secuestrada durante 12 días: esto se sabe

En la noche de este martes 26 de agosto se confirmó la liberación de la médica Daniela Hernández Montoya, quien había sido secuestrada junto a sus hijos casi dos semanas atrás.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: agosto 26, 2025 08:09 p. m.
Comparta en:
Liberan a Daniela Hernández, médica que estuvo secuestrada durante 12 días: esto se sabe
La médica Daniela Hernández había sido secuestrada en el municipio de Sevilla, Valle del Cauca.
Noticias Caracol

La Personería de Sevilla, municipio del Valle del Cauca, confirmó la liberación de la médica Daniela Hernández Montoya, quien había sido secuestrada el pasado 14 de agosto. Hombres armados se la habrían llevado junto a sus dos hijos, quienes fueron liberados en la noche del mismo día del secuestro.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

"Informamos a toda la comunidad que la doctora Daniela Hernández ha retornado a la libertad. Agradecemos a Dios y a la comunidad y trabajaremos incansablemente para que ningún sevillano viva este flagelo", se lee en un comunicado de la Personería de Sevilla.

Últimas Noticias

  1. Cuerpo en Cajicá
    Cuerpo en Cajicá
    Noticias Caracol / Redes sociales

    Identifican cuerpo desmembrado hallado en Cajicá: es joven que desapareció cuando salía del trabajo

  2. Frontera Colombia y Venezuela.
    Frontera Colombia y Venezuela.
    Colprensa

    Régimen de Venezuela deja en libertad a cinco colombianos que habían sido retenidos en la frontera

Noticia en desarrollo...

Publicidad

MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Municipio de Sevilla

Valle del Cauca

Secuestros