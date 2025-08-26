Liberan a Daniela Hernández, médica que estuvo secuestrada durante 12 días: esto se sabe

La Personería de Sevilla, municipio del Valle del Cauca, confirmó la liberación de la médica Daniela Hernández Montoya, quien había sido secuestrada el pasado 14 de agosto. Hombres armados se la habrían llevado junto a sus dos hijos, quienes fueron liberados en la noche del mismo día del secuestro.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"Informamos a toda la comunidad que la doctora Daniela Hernández ha retornado a la libertad. Agradecemos a Dios y a la comunidad y trabajaremos incansablemente para que ningún sevillano viva este flagelo", se lee en un comunicado de la Personería de Sevilla.

Noticia en desarrollo...



#LoÚltimo | Liberan a la médica Daniela Hernández, quien había sido secuestrada el 14 de agosto en Sevilla, Valle. Esto es lo que se sabe.



Siga la señal de Noticias Caracol En Vivo en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/AxExVmzSwv — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) August 27, 2025

Publicidad

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICAS CARACOL