Identifican cuerpo desmembrado hallado en Cajicá: es joven que desapareció cuando salía del trabajo

La Fiscalía General de la Nación confirmó este martes 26 de agosto que se logró la identificación del cuerpo hallado en medio de las labores de búsqueda de la menor Valeria Afanador Cárdenas en el municipio de Cajicá, Cundinamarca. De acuerdo con las autoridades, el cadáver había sido encontrado el pasado domingo 24 de agosto en el sector del Molino, zona rural de esta población.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El inesperado descubrimiento fue realizado mientras se adelantaba la operación para encontrar a la niña de diez años a quien se le perdió el rastro desde el pasado 12 de agosto dentro del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, ubicado en la vereda Canelón, sector Rincón de las Viudas cuando jugaba en matorral cercano a la reja que colinda con el río Frío.

Las autoridades, que revisaban la zona boscosa en inmediaciones del cuerpo de agua del municipio, informaron en su momento que se hallaron varias bolsas que contenían las extremidades de una persona, más específicamente de un hombre adulto. La inspección inicial del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación determinó que los restos no correspondían a los de la menor desaparecida.



Se puntualizó que el cuerpo fue enviado a Medicina Legal para continuar con la identificación de la víctima y el análisis de las circunstancias que habrían provocado su muerte. En las últimas horas se informó que tras el estudio técnico, llevado a cabo por investigadores del CTI de la Seccional Cundinamarca y del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se conoció que los "restos corresponden a Javier Mauricio García Pineda, quien había sido reportado como desaparecido el pasado 10 de junio, cuando salió de su lugar de trabajo en Cajicá".

Publicidad

A través de un comunicado, la entidad reiteró que este hallazgo se dio como "parte de las actividades investigativas que realiza la Fiscalía para localizar a la niña de 10 años desaparecida hace tres semanas en Cajicá (Cundinamarca)" en una zona cercana al río Frío. Por lo pronto, se precisó que se seguirá "con las indagaciones para tener claridad sobre lo ocurrido en este caso".



Desapareció hace más de dos meses en Cajicá: esto se sabe

Javier Mauricio García Pineda era un joven de 24 años. Sus familiares y allegados habían denunciado su desaparición desde el pasado 10 de junio de este año en el municipio de Cajicá y, conforme con lo reportado, la ultima vez que lo vieron estaba saliendo de su lugar de trabajo, un outlet de la empresa Imusa, ubicado en el mismo municipio, alrededor de las 10:00 p. m.

Cartel de búsqueda del joven desaparecido hace dos meses en Cajicá REDES SOCIALES

Así lo había indicado Luz Dary Pineda, madre del hombre a Caracol Radio en una entrevista reciente en la que denunciaba su desaparición y la posibilidad de que el cuerpo de su hijo hubiese sido encontrado. De acuerdo con su testimonio, García Pineda salió de su trabajo ese martes y, desde entonces, no tuvo noticias o actualizaciones del caso tras las denuncias presentadas ante el Cuerpo Técnico de Investigación de Chía, a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Metropolitana de Bogotá.

Publicidad

“Mi hijo trabajaba en Imusa en Capellanía y el salió a trabajar a las dos de la tarde y salió a las 10 de la noche y nunca más volvió a la casa, iba con su uniforme y todo, y nunca volvió. Él se fue sin chaqueta, solo con su buzo del trabajo, el pantalón reflectivo y las botas. El nunca más llegó desde el 10 de junio de este año”, puntualizó la madre, quien confirmó que las últimas horas fue llamada por las autoridades después de que se sospechara que el cuerpo hallado en inmediaciones del río Frío era el de Javier Mauricio: "Me llamaron de medicina legal y me dijeron que todavía no me lo podían entregar pero que tengo que ir al CTI para reconocer las partes (…) al parecer la persona que encontraron desmembrada es mi hijo”.

Hasta el momento siguen las investigaciones para conocer exactamente cómo se dieron los hechos de su desaparición y quienes serían los responsables del homicidio y el posterior desmembramiento del cuerpo del joven de 24 años.

*Noticia en desarrollo. Espere ampliación en breve...

LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.