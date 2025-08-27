Resultados Chontico Día último sorteo hoy, miércoles 27 de agosto de 2025: números ganadores

Este miércoles 27 de agosto de 2025 se celebró una nueva edición del sorteo Chontico Día, correspondiente al número 8170. Como es costumbre, la transmisión en vivo se realizó a la 1:00 p.m. a través de los canales oficiales, generando gran expectativa entre miles de jugadores del suroccidente colombiano. Ciudades como Cali, Palmira, Buga y otras del Valle del Cauca siguen siendo epicentros de entusiasmo por este popular juego de azar, que cada día capta la atención de quienes sueñan con acertar el número ganador.



¿En qué consiste el chance Chontico y cuándo se juega?

El chance Chontico es una modalidad de apuesta en la que los participantes eligen un número de cuatro cifras, con la posibilidad de ganar dinero si coinciden exactamente con el resultado del sorteo. Este juego es operado por la empresa Gane y se divide en dos jornadas diarias:



Chontico Día: se juega todos los días a la 1:00 p.m.

se juega todos los días a la 1:00 p.m. Chontico Noche: se realiza a las 7:00 p.m. de lunes a viernes, a las 9:00 p.m. los sábados y a las 8:00 p.m. los domingos y festivos.

Ambos sorteos son transmitidos en directo y sus resultados se difunden a través de medios digitales, puntos de venta y canales regionales.



Resultado del Chontico Día del 27 de agosto de 2025

Número ganador: 3386

Quinta cifra: 9

¿Cómo participar en el Chontico?

Jugar al Chontico es muy sencillo. Estos son los pasos básicos:



Escoger un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999, ya sea manualmente o mediante selección automática.

Definir el valor de la apuesta, que puede ser desde $500 pesos. Cuanto mayor sea el monto, mayor será el premio.

Elegir el sorteo en el que se desea participar: Día, Noche o ambos. También se puede combinar con otros sorteos.

Solicitar el tiquete, que es el comprobante oficial para reclamar el premio en caso de ganar.

Esperar el sorteo y consultar los resultados a través de los canales oficiales.

Las apuestas pueden realizarse tanto en puntos físicos autorizados como en plataformas digitales, según la disponibilidad en cada región.



¿Cómo se reclama un premio del Chontico?

Si el número apostado coincide con el resultado del sorteo, el jugador debe seguir estos pasos para reclamar su premio:



Conservar el tiquete original, en buen estado y sin alteraciones.

Acudir a un punto autorizado para premios menores, o a las oficinas principales de Gane para montos más altos.

Presentar un documento de identidad válido y, si es necesario, llenar un formulario de reclamación.

Reclamar el premio dentro de los 30 días posteriores al sorteo. Pasado ese plazo, se pierde el derecho al cobro.

Recibir el pago, que puede hacerse en efectivo o por transferencia, dependiendo del monto y del canal utilizado.

Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL