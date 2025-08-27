Informan a usuarios de Nequi no devolver dinero que llega por "error": podría tratarse de una estafa

El uso de billeteras digitales en Colombia ha crecido de manera sostenida en los últimos años. Nequi, una de las plataformas más utilizadas, ha sido objeto de denuncias recientes por una modalidad de estafa que involucra transferencias de dinero supuestamente enviadas por error. La situación fue expuesta por el creador de contenido financiero Nicolás Abril, quien compartió el caso de un usuario que recibió una suma inesperada en su cuenta y posteriormente fue contactado para devolverla.



¿Cómo se presenta esta modalidad de fraude en Nequi?

Según lo informado por Nicolás Abril, un usuario recibió una transferencia de 800.000 pesos en su cuenta de Nequi. Poco después, el número desde el cual se realizó la operación lo contactó por WhatsApp, solicitando la devolución del dinero. Ante la duda, el usuario decidió comunicarse directamente con Nequi, donde se le indicó que no debía devolver el dinero. De acuerdo con el protocolo de la empresa, la persona que realiza una transferencia por error debe ser quien contacte a Nequi para gestionar la devolución.

Este procedimiento busca evitar que los usuarios caigan en engaños, ya que los estafadores pueden estar utilizando identidades falsas o incluso haber solicitado préstamos a nombre de la víctima.

El caso se agravó cuando los delincuentes comenzaron a amenazar al usuario, afirmando que tenían acceso a sus datos personales. Días después, la persona recibió una notificación de una empresa de préstamos, informándole que estaba en mora por un crédito que nunca había solicitado. Según lo relatado por Nicolás Abril, los estafadores habrían utilizado la identidad del usuario para solicitar un préstamo, cuyo desembolso fue enviado a la cuenta de Nequi. Luego, exigieron la devolución del dinero, con el objetivo de quedarse con los fondos y dejar a la víctima con la deuda.



Recomiendan no devolver el dinero que le llegó por error a Nequi

Nequi ha reiterado que, en estos casos, la devolución del dinero no debe hacerse de forma directa ni por canales informales. La empresa recomienda seguir los siguientes pasos:



No devolver el dinero sin verificación.

Contactar a Nequi a través de sus canales oficiales, como el botón de ayuda en la aplicación o la línea de atención (+57) 3006000100.

Denunciar el caso ante la Fiscalía General de la Nación, especialmente si se presentan amenazas o suplantación de identidad.

No compartir información personal con desconocidos ni responder mensajes que soliciten transferencias.

¿Qué dice Nequi sobre estos casos?

La plataforma ha señalado que, en situaciones como esta, la persona que realizó la transferencia debe comunicarse directamente con Nequi para solicitar la devolución. Además, recomienda que los usuarios afectados pongan el caso en conocimiento de las autoridades competentes, con el fin de que se realice una investigación adecuada. Nequi también aclara que este tipo de estafas pueden ocurrir en cualquier billetera digital o entidad financiera, por lo que la recomendación general es no actuar de manera impulsiva y siempre verificar la legitimidad de cualquier solicitud de devolución de dinero.



Joven denuncia que le desocuparon la cuenta de Nequi

Y es que las denuncias sobre casos de estafa en cuentas de Nequi son constantes. Juan Jiménez, un estudiante universitario del departamento del Cauca, denunció públicamente haber sido víctima de una estafa digital que resultó en el vaciamiento total de su cuenta de Nequi. El dinero, que había estado ahorrando desde diciembre del año anterior, estaba destinado a cubrir el semestre académico y los gastos básicos de manutención.



Según relató en un video publicado en TikTok, el joven recibió un mensaje de texto que aparentaba ser enviado por Nequi, informándole que su cuenta había sido bloqueada por motivos de seguridad. Al intentar ingresar a la aplicación, se le solicitó esperar dos horas. Posteriormente, se comunicó con el número oficial de atención al cliente, donde le pidieron una fotografía de su documento de identidad junto con una selfie como parte del protocolo de verificación.

Treinta minutos después, recibió una llamada de una persona que se identificó como asesor de Nequi, quien conocía detalles del caso. Este supuesto funcionario le indicó que debía ingresar nuevamente a la aplicación utilizando el reconocimiento facial. Al hacerlo, descubrió que el saldo de su cuenta había sido retirado completamente desde un cajero automático.

El caso fue clasificado como un incidente de ingeniería social, una técnica utilizada por delincuentes para manipular psicológicamente a las víctimas y obtener información confidencial. Nequi aclaró que sus representantes oficiales no solicitan información sensible por teléfono, correo electrónico ni mensajes de texto, y recomendó a los usuarios presentar denuncias ante las autoridades competentes para que se pueda dar el trámite legal correspondiente.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL