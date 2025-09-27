En vivo
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / EN VIVO | Resultados Lotería de Boyacá hoy sábado 27 de septiembre de 2025

EN VIVO | Resultados Lotería de Boyacá hoy sábado 27 de septiembre de 2025

La Lotería de Boyacá lleva a cabo su sorteo 4591, en el que se encuentra en juego un premio mayor de 15.000 millones de pesos. A través de esta transmisión EN VIVO, los participantes pueden consultar los números ganadores.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 27 de sept, 2025
Lotería de Boyacá
Lotería de Boyacá.
Lotería de Boyacá / Freepik

