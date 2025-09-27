EN VIVO | Resultados Lotería de Boyacá hoy sábado 27 de septiembre de 2025

En su sorteo 4591, realizado el 27 de septiembre de 2025, la Lotería de Boyacá otorgó un premio Mayor de 15.000 millones de pesos, junto con un premio Fortuna de 1.000 millones, un premio Alegría de 400 millones, un premio Ilusión de 300 millones y un premio Esperanza de 100 millones.

El sorteo de la Lotería de Boyacá inicia a las 10:30 de la noche todos los sábados del año.

Lista de números ganadores del sorteo 4591 de la Lotería de Boyacá



Premio Mayor por 15.000 millones de pesos:

Premio Fortuna por 1.000 millones de pesos:

Premio Alegría por 300 millones de pesos:

Premio Ilusión por 300 millones de pesos:

Premio Esperanza por 100 millones de pesos:

Resultados Premio Berraquera Lotería de Boyacá 27 de septiembre



Premio Berraquera 1 por 50 millones de pesos: de la serie .

Premio Berraquera 2 por 50 millones de pesos: de la serie .

Premio Berraquera 3 por 50 millones de pesos: de la serie .

Premio Berraquera 4 por 50 millones de pesos: de la serie .



¿Qué hacer si gana la Lotería de Boyacá?

Si una persona gana la Lotería de Boyacá, debe seguir un proceso claro para reclamar su premio de manera segura y efectiva. En primer lugar, debe verificar que el número y la serie del billete coincidan exactamente con los resultados oficiales publicados por la entidad. Es fundamental conservar el billete original en buen estado, ya que es el único comprobante válido para reclamar el premio.

Una vez confirmado el acierto, el ganador debe dirigirse a las oficinas de la Lotería de Boyacá o comunicarse con ellos a través de sus canales oficiales. Allí se le indicará el procedimiento para presentar el billete, junto con una copia de su cédula de ciudadanía y el formulario de reclamación. En caso de premios mayores, es posible que se solicite documentación adicional para cumplir con requisitos legales y tributarios.

El pago del premio se realiza mediante transferencia bancaria, por lo que el ganador debe proporcionar una cuenta a su nombre. Es importante tener en cuenta que los premios están sujetos a retenciones de impuestos, según la normativa vigente en Colombia.

Además, se recomienda al ganador buscar asesoría financiera para gestionar adecuadamente el dinero recibido. Muchas personas optan por invertir, ahorrar o destinar parte del premio a proyectos personales o familiares.

Por último, la Lotería de Boyacá aconseja discreción y prudencia al momento de compartir la noticia, para evitar riesgos de seguridad. Ganar la lotería es un acontecimiento extraordinario, y manejarlo con responsabilidad puede marcar una diferencia significativa en la vida del afortunado. También se aconseja buscar asesoría legal y financiera antes de tomar decisiones importantes. Administrar el dinero con inteligencia, planificar inversiones y evitar gastos impulsivos puede garantizar que el premio se convierta en una oportunidad duradera y positiva para los afortunados ganadores de una lotería.



¿Cómo se juega la Lotería de Boyacá?

Comprar un billete de la Lotería de Boyacá es un proceso sencillo. Cada billete tiene un valor de $20.000 y está dividido en cuatro fracciones de $5.000, lo que permite que varias personas compartan el costo.

Los interesados pueden adquirir su billete en puntos físicos autorizados como Baloto, Gana, máquinas Sipaga, Paga Todo (en Bogotá), la red JER (en Boyacá y Amazonas), puntos Codesa (en Cali) y locales de La 14.

También existe la opción de compra en línea a través del sitio web oficial de la Lotería de Boyacá. En esta plataforma, el usuario puede elegir entre las opciones Loti y LottiRed, seleccionar el número y la serie deseada, indicar cuántas fracciones desea adquirir y realizar el pago con los métodos disponibles.

Una vez completada la transacción, el billete queda almacenado digitalmente. En caso de resultar ganador, el comprador solo necesita presentar el comprobante electrónico para reclamar su premio.

