Estas son las consecuencias de no renovar a tiempo el SOAT

El seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT) es un componente vital para todos los propietarios de vehículos en Colombia.



Este seguro garantiza la cobertura de gastos médicos y daños materiales en caso de accidentes de tráfico. Sin embargo, no basta con adquirirlo una vez. Su renovación periódica es esencial para mantener la protección continua.

Multas por no renovar el SOAT a tiempo

Multa económica

Si un conductor es sorprendido manejando sin el SOAT vigente, enfrentará una multa económica significativa. De acuerdo con las leyes colombianas, esta multa equivale a 30 salarios mínimos diarios legales vigentes. Para el año 2024, esto representa una suma de $1.300.000 o semejante al salario mínimo. Por lo tanto, no renovar este documento a tiempo puede afectar seriamente su bolsillo.

Inmovilización del vehículo

Además de la multa, existe otra consecuencia directa, la inmovilización del vehículo. Si un policía de tránsito descubre que su SOAT está vencido, tiene la autoridad para retener su automotor.



¿Qué debe hacer para evitar estas consecuencias?



Renovación oportuna: marque en su calendario la fecha de vencimiento de su SOAT y asegúrese de renovarlo antes de que expire. La prevención es clave para evitar multas y problemas. Verificación periódica: compruebe regularmente la vigencia de su SOAT. No espere hasta el último momento para renovarlo. Programe recordatorios para estar al tanto. Documentación en regla: mantenga una copia impresa o digital de su SOAT en su vehículo. Así, si lo detienen, podrá demostrar que está cumpliendo con la normativa.

¿Cómo saber cuándo vence su SOAT?

Para evitar las consecuencias mencionadas, es fundamental estar al tanto de la fecha de vencimiento de su SOAT. Le presentamos algunas formas de saber cuándo debe renovarlo:



Consulte el certificado : el SOAT viene con un documento que indica la fecha de vencimiento. Revíselo periódicamente y marque la fecha en su calendario.

: el SOAT viene con un documento que indica la fecha de vencimiento. Revíselo periódicamente y marque la fecha en su calendario. Registre la fecha en su teléfono o computadora: configure recordatorios en su dispositivo electrónico para que lo alerte unos días antes de que expire el SOAT.

configure recordatorios en su dispositivo electrónico para que lo alerte unos días antes de que expire el SOAT. Verifique en línea: muchas aseguradoras y entidades ofrecen servicios para consultar la vigencia del SOAT. Ingrese el número de placa de su vehículo y verifique la fecha de vencimiento.

