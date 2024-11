Estos son los 5 errores por los que no consigue trabajo, según expertos: aprenda a corregirlos

Encontrar trabajo puede ser un desafío por varias razones, una de las más comunes es que la competencia en el mercado laboral sea alta, ya que muchas personas están buscando las mismas oportunidades. Otra razón es que las habilidades y experiencias requeridas por los empleadores pueden no coincidir exactamente con las de los candidatos, lo que dificulta la selección.

La economía también puede influir en la disponibilidad de puestos de trabajo, puesto que en tiempos de recesión o desaceleración económica, las empresas tienden a reducir contrataciones o incluso a despedir empleados, lo que reduce las oportunidades laborales. Otras veces, las oportunidades de empleo se encuentran a través de referencias y conexiones personales y sin una red sólida, puede ser más difícil enterarse de vacantes o recibir recomendaciones.

Además, la búsqueda de empleo puede ser un proceso largo y agotador, lo que puede llevar a la desmotivación. La preparación de currículums, la redacción de cartas de presentación y la participación en entrevistas requieren tiempo y esfuerzo, y los rechazos pueden ser desalentadores.

Estos son los errores que comete al buscar trabajo

Como se dijo anteriormente, buscar trabajo en la actualidad no es tarea sencilla y muchas veces la frustración lleva a cometer errores que dificultan aún más el proceso. Marta Fernández González, psicóloga del trabajo y experta en orientación laboral, le contó a la plataforma de empleos LinkedIn sobre los fallos más comunes que los profesionales suelen cometer cuando se enfrentan al reto de encontrar empleo. Con su experiencia, ofrece claves prácticas para evitar estos tropiezos y aumentar las probabilidades de éxito en la búsqueda laboral.

Esto puede hacer si lo que usted busca es trabajar

1. Falta de objetivos claros

Uno de los errores más frecuentes es no tener una idea clara de lo que se busca. Muchas veces, la desesperación por encontrar empleo lleva a aplicar a cualquier puesto sin tener en cuenta si realmente se ajusta al perfil profesional. Marta subrayó que, aunque la flexibilidad es importante, tener objetivos definidos permite trazar una estrategia de búsqueda efectiva.

"Si tienes claro qué tipo de trabajo quieres, en qué sector y qué funciones desempeñarías, puedes enfocar tu hoja de vida y tu red de contactos de forma mucho más precisa", explicó a la plataforma. Por ejemplo, si el objetivo es encontrar trabajo como comercial en el sector industrial, es fundamental investigar qué empresas están contratando, qué portales de empleo utilizan, e incluso cuáles son las mejores agencias de selección para ese sector. Tener un objetivo claro te ayudará a optimizar tu tiempo y esfuerzo.

2. No saber comunicar su talento

Un error recurrente es no ser capaz de transmitir adecuadamente las habilidades y logros profesionales. A menudo, los candidatos se sienten incómodos al hablar de sí mismos o no saben resaltar sus fortalezas de manera efectiva. Marta destacó que, aunque tener las competencias necesarias es esencial, también lo es saber comunicar de forma clara y concreta por qué una empresa debería contratarte.

En su libro "Aprende a comunicar tu talento", Marta explicó que la clave está en ser específico, usar ejemplos concretos y vincular su experiencia con los requerimientos de cada oferta. "Hablar de resultados medibles, de logros tangibles y de cómo tu perfil se ajusta a lo que buscan las empresas es fundamental", señaló.

3. Tener una hoja de vida confusa o desorganizada

Un currículum mal estructurado o "ensalada", como le dice la experta, es otro error frecuente. Muchos candidatos incluyen demasiada información o la presentan de manera desordenada, lo que dificulta que los reclutadores encuentren rápidamente lo que buscan. Marta recomienda crear una hoja de vida adaptada a cada puesto al que se aplique. "No hay que borrar la experiencia anterior, pero sí ajustarla según el tipo de trabajo que busques", sugirió.

Por ejemplo, si su objetivo es trabajar como comercial, debería destacar todas las experiencias que impliquen ventas, negociación o trato con clientes, mientras que los trabajos anteriores poco relacionados pueden ocupar menos espacio. Además, existen formatos de currículum como el combinado o por competencias que permiten resaltar las habilidades clave para el puesto sin perder el foco.

No cometa estos errores - Archivo

4. Ignorar las redes sociales

En la era digital, la presencia online es crucial. Aunque LinkedIn es la red social profesional por excelencia, la huella digital de un candidato se construye en todas las plataformas. Muchas veces los buscadores de talento revisan las redes sociales para obtener más información sobre los candidatos. "Lo que publicas, cómo te presentas en línea y qué tipo de contenido compartes puede influir en la decisión de un reclutador", advirtió.

Por ello, es importante optimizar el perfil de LinkedIn, mostrando una imagen profesional y activa, y evitar conductas o publicaciones que puedan perjudicar la imagen personal. Una buena presencia online puede abrir muchas puertas si se maneja con estrategia.

5. Buscar trabajo solo en grandes portales de empleo

Otro error es confiar exclusivamente en los grandes portales de empleo, sin explorar otras vías. Aproximadamente el 80% de las ofertas de empleo no se publican, sino que se mueven a través de contactos, referidos, bases de datos de CV o redes de networking. Este fenómeno se conoce como el "mercado oculto" de las ofertas de empleo, según la experta.

Por eso, además de revisar las ofertas en los portales de empleo, es fundamental invertir tiempo en construir una red de contactos sólida y mantener una relación constante con consultores de recursos humanos. El networking y las recomendaciones son vías muy efectivas para acceder a ofertas de trabajo que no están a la vista.