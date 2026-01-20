Estos son los carros usados que ofrece Bancolombia desde $25 millones: así puede adquirirlos

Para muchos colombianos, tener carro propio sigue siendo una de las metas más importantes, sin embargo, los altos precios de los vehículos nuevos han llevado a que cada vez más personas busquen alternativas en el mercado de usados, priorizando precios accesibles, respaldo y transparencia en el proceso de compra. En ese contexto, Usados Renting Colombia, una plataforma respaldada por el Renting del Grupo Cibest (antes Grupo Bancolombia), se posiciona como una opción para quienes buscan adquirir un automóvil usado con acompañamiento especializado.



La plataforma ofrece un catálogo de más de 100 vehículos usados, con precios que van desde los $25 millones hasta los $110 millones de pesos, dependiendo de factores como el año del modelo, el kilometraje, la marca y el tipo de transmisión.

Los automóviles disponibles provienen, en su mayoría, de operaciones de arrendamiento o créditos del Grupo Cibest, que al finalizar sus contratos son reintegrados a la compañía y puestos a la venta. En algunos casos, también se comercializan vehículos que han sido o son propiedad de terceros.

Según explica la plataforma en su información oficial, la flota está disponible en ciudades principales como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, y los interesados pueden coordinar una visita para conocer el vehículo de su interés. Además, existe la posibilidad de realizar un peritaje independiente y solicitar una prueba de ruta, con el fin de verificar el estado del automóvil antes de cerrar el negocio.



Al tratarse de vehículos usados, no cuentan con garantía por parte de Renting Colombia, salvo que esta se otorgue de manera expresa y quede consignada en el documento de venta. No obstante, la mayoría de los carros comercializados han estado vinculados a contratos de renting, por lo que cuentan con una hoja de vida en la que se registran los mantenimientos realizados durante su operación, un aspecto que aporta mayor información al comprador.



¿Cuáles son los carros ofertados por el Grupo Bancolombia?

Entre los vehículos con precios más bajos disponibles actualmente en la plataforma se encuentran:



Chevrolet Sail 2016, mecánico, 64.385 km, ubicado en Cali, por $25.500.000.

mecánico, 64.385 km, ubicado en Cali, por $25.500.000. Stärk Zhidou D2S 2024, automático, 7.146 km, en Cali, por $26.300.000.

automático, 7.146 km, en Cali, por $26.300.000. Renault Kwid 2022 , mecánico, 88.246 km, por $33.330.000.

, mecánico, 88.246 km, por $33.330.000. Volkswagen Gol 2022 , mecánico, desde $42.230.000 en Bogotá.

, mecánico, desde $42.230.000 en Bogotá. Fiat Mobi 2024, mecánico, 29.670 km, en Medellín, por $44.000.000.

mecánico, 29.670 km, en Medellín, por $44.000.000. Renault Kwid 2025 , con precios entre $44.150.000 y $44.460.000, según ubicación y kilometraje.

, con precios entre $44.150.000 y $44.460.000, según ubicación y kilometraje. Peugeot 301 2020 , automático, en Barranquilla, por $45.500.000.

, automático, en Barranquilla, por $45.500.000. Nissan March 2020, automático, desde $48.000.000 en Cali.

automático, desde $48.000.000 en Cali. Mercedes Benz E250 2012, automático, por $53.550.000.

Entre los vehículos de modelos más recientes que ofrece Usados Renting Colombia, se destacan varias opciones de modelos 2024 y 2025, principalmente con transmisión automática y kilometrajes moderados, disponibles en distintas ciudades del país.



Seat Ibiza 2025: $63.170.000

$63.170.000 Suzuki Baleno 2024 : entre $65.710.000 y $70.000.000 (dependiendo el kilometraje)

: entre $65.710.000 y $70.000.000 (dependiendo el kilometraje) Hyundai HB20S Accent 2024: entre $64.810.000 y : $65.000.000 (dependiendo el kilometraje)

¿Cómo comprar?

Para iniciar el proceso de compra, los interesados deben contactar a un asesor de Usados Renting Colombia, quien brindará información detallada del vehículo, coordinará la visita, resolverá dudas sobre financiación y acompañará todo el proceso de negociación.



Es importante resaltar que Usados Renting Colombia no otorga créditos directamente, pero ofrece alternativas de financiación a través de SUFI, entidad aliada del Grupo Cibest. Los compradores pueden acceder a plazos y cuotas ajustadas a su capacidad, estudios de crédito en pocos minutos y tasas competitivas, según su perfil crediticio. También existe la opción de gestionar el crédito con la entidad financiera de preferencia del comprador.

