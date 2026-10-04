Estos son los números ganadores de Sinuano Día hoy 4 de octubre: resultados de la jornada

Este domingo 4 de octubre de 2026 se realiza un nuevo sorteo de Sinuano Día. Los jugadores están atentos al resultado de esta jornada para conocer el número ganador y la quinta cifra y comprobar si sus apuestas fueron favorecidas.

¿Qué es Sinuano Día?

Sinuano Día es una modalidad de chance que permite a los jugadores seleccionar diferentes cantidades de cifras para realizar sus apuestas. El resultado está compuesto por un número de cuatro cifras y una quinta cifra.

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Los premios dependen de la modalidad elegida y de las coincidencias obtenidas con el resultado del sorteo.



¿Cómo se juega Sinuano Día?

Para participar, el jugador selecciona los números con los que desea apostar y escoge la modalidad correspondiente. Las apuestas pueden realizarse con una, dos, tres o cuatro cifras, de acuerdo con las opciones disponibles.



Entre las modalidades se encuentran las apuestas a una cifra, dos cifras, tres cifras y cuatro cifras. También existen opciones combinadas, según la forma en que el participante decida realizar su apuesta.

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Después del sorteo, el jugador debe comparar sus números con las cifras oficiales para determinar si obtuvo algún premio.



Resultados de Sinuano Día hoy 4 octubre

Número ganador: 8486

Quinta cifra: 6

¿Cuánto paga Sinuano Día?

El premio de Sinuano Día depende de la modalidad y del valor de la apuesta. Según el plan de premios reportado para el juego, los pagos son:



4 cifras directo o superpleno: paga 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras combinado: paga 308 veces el valor apostado.

3 cifras directo: paga 400 veces el valor apostado.

3 cifras combinado: paga 83 veces el valor apostado.

2 cifras o pata: paga 50 veces el valor apostado.

1 cifra o uña: paga 5 veces el valor apostado.

¿Cómo consultar el resultado?

Los jugadores pueden revisar el número ganador y la quinta cifra una vez finalice el sorteo. También deben conservar el tiquete para comprobar los datos de la apuesta.

Por ahora, el número ganador y la quinta cifra de Sinuano Día de este domingo 4 de octubre de 2026 están por definir.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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