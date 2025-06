Estos son los países más ricos de Latinoamérica en 2025: ¿en qué puesto está Colombia?

El Índice de Prosperidad de HelloSafe publicó una lista de los países más ricos de Latinoamérica en 2025, entre los cuales se encuentra Colombia entre los primeros 20 puestos. De acuerdo con lo explicado por el ranking, este informe no solo usa el Producto Interno Bruto (PIB) para identificar los países más prósperos, pues también emplea otras variables: PIB per cápita, Renta Nacional Bruta (RNB) per cápita, tasa de ahorro nacional bruto, Índice de Desarrollo Humano (IDH), coeficiente de Gini y tasa de pobreza.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La metodología aplicada por HelloSafe otorga distintos pesos a cada indicador: el PIB per cápita representa el 30% del total; la RNB per cápita, el 20%; el IDH, otro 20%; el coeficiente de Gini, el 15%; la tasa de pobreza, el 10%; y la tasa de ahorro nacional bruto, el 5%. Según explicaciones del mismo ranking, usar estos ítems ayuda a demostrar la riqueza de un país, cómo la distribuye y el bienestar general de la población.



El país latinoamericano más rico en 2025

En la edición correspondiente al año 2025, Chile aparece en el primer lugar entre los países latinoamericanos, con un puntaje de 43,19. Le siguen Uruguay (42,48) y Panamá (40,36), tres países que, pese a sus diferencias, coinciden en registrar buenos niveles de educación, cobertura en servicios públicos y políticas fiscales relativamente estables, según estableció el ranking para este año.

Argentina (38,18), República Dominicana (37,39) y Costa Rica (36,39) se ubican en el cuarto, quinto y sexto lugar, respectivamente. En el caso argentino, la puntuación se explica por una combinación de ingresos relativamente altos y un IDH que se mantiene elevado, a pesar de los desafíos económicos recientes. Costa Rica, por su parte, muestra fortalezas en salud y educación, aunque sus indicadores de desigualdad afectan su desempeño global.



¿Y Colombia?

Colombia aparece en la posición 16 de 23 países latinoamericanos analizados, con una puntuación de 25,87. Esta cifra la ubica en la franja de países con un nivel muy bajo de prosperidad, según los criterios del índice (menos de 30 puntos). El coeficiente de Gini y la tasa de pobreza continúan siendo elevados en el país, según identificó el ranking, y el nivel de ahorro nacional no presenta cifras alentadoras. Además, la desigualdad regional dentro del país y las dificultades en el acceso equitativo a dferentes servicios, siguen afectando su desempeño en rankings internacionales.



Otros países latinoamericanos que están en el ranking

México, con una economía más grande que la colombiana, ocupa el noveno lugar del listado, con 33,22 puntos. Le preceden países como Surinam (35,37), Guyana (34,57) y la propia República Dominicana. Brasil, a pesar de su peso económico y territorial, se sitúa en el puesto 13 con 29,57 puntos, lo que también lo ubica en el grupo de países con un nivel de prosperidad muy bajo. Los países que cierran el listado son Honduras (17,33) y Haití (16,22), cuyas dificultades estructurales, niveles de pobreza y acceso limitado a servicios básicos impactan directamente en su posición.

Publicidad

La clasificación solo incluye países para los cuales se disponía de al menos el 90% de los datos requeridos, razón por la cual, algunas naciones como Cuba fueron excluidas, debido a la falta de información pública y actualizada. Además, el informe explica también que la aplicación de los mismos pesos a todos los países puede no reflejar con precisión las realidades nacionales específicas. Así las cosas, esta sería el listado completo en Latinoamérica:



Chile

Uruguay

Panamá

Argentina

República Dominicana

Costa Rica

Surinam

Guayana

México

Perú

Jamaica

Ecuador

Brasil

Paraguay

El Salvador

Colombia

Venezuela

Nicaragua

Belice

Guatemala

Honduras

Haití

"Los países más destacados en este ranking son Chile (43,19 puntos), Uruguay (42,48 puntos) y Panamá (40,36 puntos), que lideran en América Latina en cuanto a desarrollo. Estos países presentan altos niveles de estabilidad y políticas efectivas que favorecen una mejor calidad de vida para sus ciudadanos. México, en la 9.ª posición con 33,22 puntos, se sitúa por debajo de otros países de la región, como Costa Rica y República Dominicana, lo cual indica que, pese a ser una de las economías más grandes, enfrenta problemas estructurales que limitan su progreso en varios índices de desarrollo", indicó el informe sobre el listado en Latinoamérica.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

Publicidad

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co