La empresa Warner Bros. Discovery se dividirá en dos: ¿a qué se debe el cambio?

El conglomerado estadounidense Warner Bros Discovery anunció que dividirá sus operaciones en dos compañías que cotizarán por separado en la bolsa, una enfocada en la plataforma HBO Max y la producción para cine, y la otra en la cadena de noticias CNN y varios canales televisivos. La primera, conocida como "Streaming & Studios", estará dirigida por el consejero delegado de la compañía, David Zaslav, y compuesta por Warner Bros. Television, Warner Bros. Motion Picture Group, DC Studios, HBO y HBO Max.

El director financiero Gunnar Wiedenfels estará al frente de la segunda, "Global Networks", que incluirá conocidos canales de entretenimiento, deportes y noticias de todo el mundo, entre ellos CNN, TNT Sports en EE. UU. y Discovery, televisiones abiertas en Europa y otros como el servicio de streaming Discovery+. La separación, que se prevé entre en efecto a mediados de 2026, "busca brindar a cada compañía mayor flexibilidad y enfoque estratégico", declaró la empresa en un comunicado.

“La importancia cultural de esta gran compañía y las impactantes historias que ha dado vida durante más de un siglo han conmovido a innumerables personas en todo el mundo. Es un legado preciado que continuaremos con orgullo en este nuevo capítulo de nuestra célebre historia”, dijo Zaslav en la comunicación enviada a los medios. Agregó que "al operar como dos empresas distintas y optimizadas en el futuro, estamos dotando a estas marcas icónicas del enfoque más preciso y la flexibilidad estratégica que necesitan para competir con mayor eficacia en el cambiante panorama mediático actual".

En un mensaje interno dirigido a los trabajadores del conglomerado, reportado por CNN, Zaslav insistió en que la intención de la división es "liberar todo el potencial de dos negocios sólidos. (...) “Cada uno tiene un enfoque distinto, una misión clara y la escala necesaria para alcanzar el éxito en sus propios términos”. Según el comunicado público de Warner Bros Discovery, la escisión también permitirá a cada compañía "buscar importantes oportunidades de inversión y generar valor para los accionistas". El esperado anuncio de la división del conglomerado llega después de meses de restructuración en la empresa con este fin, tres años después de la fusión entre la entonces Warner Media y Discovery.

El mes pasado la compañía Warner Bros Discovery también había anunciado que su principal plataforma de streaming Max volverá a llamarse HBO Max a partir de este próximo verano. Hace dos años la plataforma pasó de llamarse HBO Max a Max, luego de la unión de Warner Bros y Discovery. Esta es la cuarta ocasión en una década que la plataforma cambia de nombre: HBO Go (2008), HBO Now (2015), HBO Max (2020), Max (2023), nombre que al parecer no logró calar entre el público, y este año regresa a llamarse HBO Max.

El servicio de streaming de Warner es productora de éxitos de series como "The Last of Us" y "The White Lotus". HBO lanzó su versión de streaming en 2020 y se abrió un mercado con ofertas que muchos televidentes consideraban superiores a las de otras plataformas. Algunos seguidores y observadores de la industria se sorprendieron hace dos años cuando la compañía decidió sepultar el nombre HBO, asociado a televisión de calidad con producciones como "Los Soprano", "Game of Thrones", y "The Wire", para sustituirlo simplemente por el de "Max". En América Latina el cambio se hizo efectivo recién el año pasado.

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL

*Con información de EFE