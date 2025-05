La plataforma de streaming Max volverá a llamarse HBO Max: hacen el anuncio con memes

La compañía Warner Bros Discovery anunció durante una presentación de su nueva programación en Nueva York, que su principal plataforma de streaming Max volverá a llamarse HBO Max a partir de este próximo verano. Hace dos años la plataforma pasó de llamarse HBO Max a Max, luego de la unión de Warner Bros y Discovery. Esta es la cuarta ocasión en una década que la plataforma cambia de nombre: HBO Go (2008), HBO Now (2015), HBO Max (2020), Max (2023), nombre que al parecer no logró calar entre el público, y este año regresa a llamarse HBO Max.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El servicio de streaming de Warner es productora de éxitos de series como "The Last of Us" y "The White Lotus". HBO lanzó su versión de streaming en 2020 y se abrió un mercado con ofertas que muchos televidentes consideraban superiores a las de otras plataformas. Algunos seguidores y observadores de la industria se sorprendieron hace dos años cuando la compañía decidió sepultar el nombre HBO, asociado a televisión de calidad con producciones como "Los Soprano", "Game of Thrones", y "The Wire", para sustituirlo simplemente por el de "Max". En América Latina el cambio se hizo efectivo recién el año pasado.

De acuerdo con la empresa, el regreso de la marca HBO a HBO Max impulsará aún más el servicio y amplificará lo que los suscriptores pueden esperar de la oferta. La compañía aseguró además durante su presentación de la nueva programación para 2026 que el negocio de streaming tiene "un impulso increíble", dando un giro a su rentabilidad en casi 3.000 millones de dólares en solo dos años y escalando globalmente con 22 millones de suscriptores más durante el año pasado, que esperan se eleve a más de 150 millones para fines de 2026.

Publicidad

Ese crecimiento lo atribuyen sus ejecutivos al "trabajo duro", inversión y reenfoque de la estrategia en la programación "que funciona mejor como HBO", recientes películas taquilleras, docuseries y ciertas series de telerrealidad. David Zaslav, presidente y director ejecutivo de Warner Bros Discovery, destacó que el crecimiento que esta empresa ha tenido en su servicio de transmisión global "se basa en la calidad de nuestra programación. Hoy traemos de vuelta HBO, la marca que representa la más alta calidad en medios, para acelerar aún más ese crecimiento en los próximos años”.

En los últimos años, en las llamadas guerras del streaming, Netflix ha tomado una gran ventaja sobre las marcas de entretenimiento de la vieja guardia, atrayendo aproximadamente el 8 % de todo el tiempo televisivo en marzo, según una encuesta de Nielsen, de acuerdo con el New York Times. Indica además que según Nielsen, Warner Bros Discovery obtuvo el 1,5% un poco más que Peacock, pero por debajo de los servicios de transmisión de Disney, Amazon Prime Video, Paramount, Roku y Tubi.



Los videos y memes con los hicieron el anuncio

La empresa hizo el anuncio de cambio de nombre de la plataforma de streaming con diferentes videos y memes en sus redes sociales. La compañía utilizó algunas de sus producciones insignia para compartir la noticia. Asimismo, personalidades famosas participaron del anuncio.

Publicidad

"Lo que está muerto puede que nunca muera. HBO Max llega este verano. Misma app, con un nombre relativamente nuevo", compartió la empresa con un video de un personaje de "Juego de Tronos".

What is dead may never die. HBO Max coming this summer. Same app, new-ish name. pic.twitter.com/XVQSby8qjE — HBO Max (@hbomax) May 14, 2025

"Esto culmina probablemente la serie más divertida de cambios de logotipos inexplicables en la historia corporativa", escribieron varias cuentas en redes sociales mostrando los diferentes cambios de logo de la plataforma.

Warner Bros. Discovery just re-branded it’s steaming service “Max” back to “HBO Max”.



This caps off probably the funniest series of inexplicable logo changes in corporate history. pic.twitter.com/9rbgLHQB21 — Trung Phan (@TrungTPhan) May 14, 2025

"Sí, volvemos a llamarnos HBO Max. Y sí, también sabemos que en realidad nunca dejaron de llamarnos así", escribió la cuenta de Max Latinoamérica. El copresidente y codirector ejecutivo de DC Studios, James Gunn, y quien también dirige la nueva película de Superman, apareció en un video diciendo: "¿Otra vez le estamos diciendo HBO Max? (...) Asegúrense de ver la segunda temporada de 'Peacemaker' (...) que estará en streaming en HBO Max...".

Publicidad

EFE/AFP/MATEO MEDINA ESCOBAR