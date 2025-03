La SIC interviene tras la cancelación de Shakira en Medellín: exigen anunciar nueva fecha

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha intervenido en la reprogramación del esperado concierto de Shakira en Medellín , otorgando un plazo hasta el 20 de marzo de 2025 para que los organizadores anuncien una nueva fecha. Esta medida surge tras la cancelación del evento, inicialmente previsto para el 24 de febrero, debido a problemas estructurales en el Estadio Atanasio Girardot y complicaciones de salud de la artista.

La SIC ha dejado claro que, de no cumplirse este plazo, los organizadores enfrentarán sanciones severas. La cancelación del concierto de Shakira, parte de su gira ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’, generó una ola de descontento entre los fanáticos que esperaban con ansias ver a la estrella colombiana en vivo. La estructura del techo del estadio presentaba riesgos significativos para la seguridad, lo que llevó a los organizadores a tomar la difícil decisión de posponer el evento.

Además, Shakira enfrentaba problemas de salud que le impedían actuar, lo que complicó aún más la situación. Ante esta situación, la SIC ha intervenido para proteger los derechos de los consumidores afectados. La entidad ha emitido la Resolución No. 9523 del 28 de febrero de 2025, que establece que los organizadores, Ticket Colombia S.A.S. y Promotora Colombia S.A.S., deben anunciar la nueva fecha del concierto antes del 20 de marzo de 2025. Los consumidores tendrán 20 días calendario, a partir del anuncio, para solicitar la devolución del dinero si no desean o no pueden asistir al evento reprogramado.

Más de 40 mil personas vieron a Shakira en su primera noche en Bogotá - Foto: Páramo Presenta

La respuesta de los organizadores

Los organizadores del concierto, Ticket Colombia S.A.S. y Promotora Colombia S.A.S., han solicitado una prórroga debido a la complejidad de coordinar una nueva fecha con la apretada agenda de Shakira. Sin embargo, han reafirmado su compromiso de realizar el concierto en 2025 y garantizar que todos los asistentes reciban la experiencia que esperaban.

Comunicado de la SIC ante la cancelación de Shakira en Medellín. - SIC

En un comunicado, los organizadores explicaron que la reprogramación del evento requiere un despliegue logístico significativo y la coordinación de múltiples partes involucradas. Shakira, por su parte, ha expresado su tristeza por la cancelación del concierto y ha prometido trabajar arduamente para reprogramar el evento. A través de sus redes sociales, la cantante barranquillera lamentó no poder cumplir con su público paisa, pero aseguró que está comprometida a ofrecer un espectáculo inolvidable cuando las condiciones lo permitan.

"¡Mi Colombia! Gracias por tanto amor. Me voy con el corazón lleno y con ganas de estar pronto en Medellín con mi gente paisa. En breve anunciamos fecha, y les prometo sorpresas que harán de este show el más especial que pueda ofrecerles. ¡Los amo con todo! ¡No me quiero ir!", expreso la cantante a través de su red social de Instagram.



¿Por qué Shakira no cantó en Medellín?

La cancelación del concierto de Shakira en Medellín se debió a dos razones principales: problemas estructurales en el Estadio Atanasio Girardot y complicaciones de salud de la artista. Según Gabriel García, CEO de Páramo Presenta, la estructura del techo del estadio no pudo soportar el peso del montaje, lo que representaba un riesgo para la seguridad de los asistentes.

Ya se adelantaba la instalación de la tarima en el estado Atanasio Giradot. - Foto: Exclusivo Noticias Caracol y AFP

El techo del estadio es crucial no solo para proteger del clima, sino también para sostener pantallas, luces y parte de la escenografía. La producción requería un techo con características especiales debido al peso de los elementos suspendidos, y la infraestructura necesaria no estaba disponible en Colombia.



Impacto en los fanáticos y medidas de compensación

La cancelación del concierto ha dejado a miles de fanáticos decepcionados, muchos de los cuales habían viajado desde diferentes partes del país para ver a Shakira en vivo. La SIC ha enfatizado la importancia de garantizar que los consumidores afectados reciban un trato justo y ha ordenado a los organizadores que comuniquen públicamente la fecha límite de reprogramación y el derecho a reembolso.

Además, la SIC ha establecido que los organizadores deben garantizar la devolución del dinero a aquellos que no puedan asistir a la nueva fecha del concierto. Esta medida busca proteger los derechos de los consumidores y asegurar que no se vean perjudicados por la reprogramación del evento.

Shakira se presentó en el estadio El Campín la noche del 26 de febrero - Foto: AFP

La millonaria suma que dejaron los conciertos de Shakira en Colombia

Los conciertos de Shakira en Colombia no solo fueron un éxito en términos de asistencia, sino también en impacto económico. La gira ’Las mujeres ya no lloran World Tour’ incluyó cuatro fechas en el país, dos en Bogotá y dos en Barranquilla, generando un impacto económico de más de 206 mil millones de pesos (aproximadamente 52 millones de dólares).

En Bogotá, los conciertos realizados en el estadio El Campín el 26 y 27 de febrero inyectaron 136 mil millones de pesos a la economía local. La ocupación hotelera alcanzó el 95%, y se generaron más de 6.500 empleos directos e indirectos. Además, el consumo en alimentos, transporte y souvenirs sumó 28 mil millones de pesos, mientras que el impacto económico adicional en comercio, servicios y logística fue de 34 mil millones de pesos.

En Barranquilla, los conciertos del 20 y 21 de febrero en el estadio Metropolitano también tuvieron un impacto significativo, con 67 mil millones de pesos generados. La ciudad natal de Shakira vivió una de sus mejores temporadas turísticas y comerciales del año, con una ocupación hotelera del 95% y la generación de más de 12.000 empleos directos e indirectos.