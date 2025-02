Shakira mencionó a Karol G en su primer concierto en Bogotá: ¿qué dijo sobre la paisa?

El primer concierto de Shakira en Bogotá dejó varios momentos especiales para los asistentes, quienes los comparten en redes sociales. Uno de los que más revuelo está causando en las plataformas digitales es la mención que la cantante hizo sobre Karol G.

Justo después del segundo aniversario de lanzamiento de 'TQG', la canción en la que colaboraron Shakira y Karol G, la cantante de 48 años dio su primer concierto en el estadio El Campín y causó sorpresa al mencionar a la paisa.

Las palabras de la intérprete de 'Monotonía' se hacen virales porque, durante los últimos meses, se ha rumorado que la relación entre las dos cantantes colombianas estaría fracturada y que ya no se llevan bien. Con tan solo una frase, la barranquillera

¿Qué dijo Shakira sobre Karol G?

A lo largo de su concierto, la cantante hace algunas intervenciones en las que revela detalles sobre lo que vivió en los últimos años, luego de su separación, y la manera en la que la música la ayudó a reconstruirse.

Antes de interpretar su canción 'Soltera', Shakira dio unas palabras inspiradoras a sus fanáticos, en las cuales citó una frase de su colega Karol G y causó furor entre los presentes.

"Definitivamente la vida tiene formas de recompensarlo a uno. Es verdad que los últimos tres años no fueron fáciles para mí y es que de las caídas nadie se salva. Pero si algo he aprendido es que la caída no es el final, si no el comienzo de un vuelo más alto", aseguró.

Entonces dio un mensaje a todas sus seguidoras y mencionó a la cantante de reguetón. "Nosotras, después de cada caída, nos levantamos un poco más sabias y un poco más fuertes, un poco más -como dice mi amiga Karol- triple M. Y si queremos llorar, lloramos, y si no queremos llorar, facturamos".

La mención a Karol G como su "amiga" en medio de su concierto ha desestimado en redes sociales todos los rumores sobre la supuesta mala relación entre las dos artistas. Muchos internautas comparten el video orgullosos por la manera en la que Shakira se expresa sobre la paisa.

Hermana de Karol G asistió al concierto de Shakira en Bogotá

Sumado a las palabras de Shakira en su concierto, otro acto que demuestra que la relación entre la barranquillera y la paisa es positiva es que la hermana de Karol G asistió a la primera fecha de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en El Campín.

Jessica Giraldo, quien es reconocida no solo por ser la hermana de Karol G, sino también la mánager de la cantante de reguetón, compartió en sus historias de Instagram varias publicaciones disfrutando del concierto de la barranquillera en Bogotá y demostrando su admiración por ella.

