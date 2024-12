Los serios efectos en la economía que traería la caída de la natalidad en Colombia

La caída de la tasa de natalidad en Colombia generó alerta entre los expertos. Según ellos, esto tendría efectos directos en el desarrollo económico del país en las próximas décadas.

La población colombiana se está envejeciendo y cada día nacen menos bebés. De enero a octubre del 2025 hubo una reducción del 14,4% en los nacimientos, la caída más alta de la última década.

En los últimos diez meses del 2024, en Colombia, nacieron 371.700 bebés, frente a 434.253, en el mismo periodo del año 2023, una diferencia de 62.476 nacimientos. Las consecuencias se verán en una o dos décadas.

“Sí es bastante crítico porque vamos a disminuir el porcentaje de colombianos y colombianas que van a entrar a la población económicamente activa y que van a aportar con su esfuerzo laboral para la generación de riqueza y de ingresos”, explicó Carlos Prieto, profesor del Observatorio Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana.

A su vez, habrá menos personas que coticen al sistema de salud y al pensional, por lo que hará falta mucho más dinero para las pensiones, convirtiendo el sostenimiento del sistema de pensiones en una carga fiscal mayor que la actual.

“No hay duda de que hay unos cambios de tendencia demográfica, que tendrán efectos sobre el sector educativo y, por supuesto, sobre el sector fiscal, remuneraciones, pensiones y demás para la tercera edad”, advirtió el ministro de Hacienda, Diego Guevara.

No tener hijos es una tendencia cultural en el mundo. Algunos de los jóvenes en Colombia entregaron sus razones para no volverse padres. “Siento que no estoy preparada ni mental ni físicamente ni económicamente”, dijo una ciudadana.

Preocupado sobre este tema, Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, anunció que hará un estudio detallado sobre esta tendencia que se esperaba, pero no tan acelerada como se ve.

El gerente aseguró que habrá “grandes cambios en la estructura general en la asistencia pública a las distintas generaciones”.

Otros efectos que ya se están viendo son un menor consumo de productos y servicios, además de menos alumnos en jardines, colegios y universidades.

Cifras de natalidad en Colombia

Hasta 2021, las caídas anuales eran cercanas al 2%. Sin embargo, después de la pandemia de COVID-19, el desplome de nacimientos en Colombia se volvió crítico en 2022, alcanzando un 7%. En 2023, el decrecimiento fue del 10,1% y para 2024 ya hubo una reducción del 14,4% solo en los primeros diez meses, a la espera de los datos de noviembre y diciembre.

Piedad Urdinola, directora del DANE, dijo que "vamos a hacer una nueva actualización de las proyecciones de población. Ya tuvimos no solamente ese gran choque en la mortalidad, sino ahora también tenemos esa caída en los nacimientos que es la fecundidad y por eso tenemos que rehacer las proyecciones de población que estaremos presentando en el primer semestre del próximo año".

El número de nacimientos tiene importantes implicaciones en diversas proyecciones, ya sean sociales, económicas o laborales. Esto es especialmente relevante para la futura fuerza laboral y las consecuencias de una población que envejece.

Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, dijo en Noticias Caracol que, “desde hace varios años, venimos con una caída en la tasa de natalidad. Es un fenómeno estructural”.

Según Mejía, esto “se traducirá hacia adelante en menor oferta laboral, es decir, menores personas buscando empleo y efectivamente ocupadas, y una de las fuentes más importantes del crecimiento económico pues naturalmente es esa fuerza laboral. Las pensiones se pagan con las cotizaciones de quienes actualmente están trabajando; si hay una caída de los nacimientos, eso quiere decir que hacia adelante habrá menos jóvenes cotizando para pensiones”.

Paralelamente a esta tendencia en los nacimientos, las defunciones también están en aumento. Entre enero y julio de 2024 se reportaron 160.523 muertes, lo que representa un incremento del 1,9% en comparación con el mismo período de 2023.

