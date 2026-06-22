Resultados Lotería de Cundinamarca último sorteo del lunes 22 de junio de 2026: números ganadores

La jornada de este lunes 22 de junio de 2026 se perfila como una de las más emocionantes para los apostadores en Colombia. Como es costumbre cada inicio de semana, la Lotería de Cundinamarca, una de las instituciones de juegos de suerte y azar con mayor trayectoria y reconocimiento en el país, se prepara para repartir una millonaria bolsa de premios que mantiene en vilo a miles de ciudadanos en diversas regiones.



El sorteo, que se consolida semana tras semana por su transparencia y solidez, ofrece una oportunidad única para transformar la realidad económica de los participantes a través de su robusto plan de premios. A continuación, presentamos los detalles de la jornada de hoy.



Resultados Lotería de Cundinamarca último sorteo del lunes 22 de junio de 2026

Una vez se realice la extracción oficial supervisada por las autoridades competentes, los números favorecidos para la noche de hoy son:



Números ganadores : Pendiente

: Pendiente Serie: Pendiente

Se recuerda a todos los jugadores que es fundamental verificar estos resultados a través de los canales oficiales de la lotería y plataformas autorizadas para garantizar la veracidad de la información y evitar cualquier inconveniente durante el proceso de reclamación de premios.



¿Cómo participar de la Lotería de Cundinamarca?

La Lotería de Cundinamarca destaca en el mercado nacional por ofrecer uno de los esquemas de incentivos más atractivos para el público. En la actualidad, el premio mayor asciende a la impresionante suma de 10.000 millones de pesos. No obstante, las posibilidades de ganar no se limitan únicamente al gran acumulado. El plan vigente incluye diversas categorías conocidas como "premios secos" y aproximaciones:



Balsa Millonaria: 500 millones de pesos.

Tunjo de Oro: 300 millones de pesos.

Guaca Secreta: 100 millones de pesos.

Premios adicionales: montos de 50, 20 y 10 millones de pesos.

Además, el sistema contempla aproximaciones y reintegros, lo que permite que un mayor número de personas obtengan algún tipo de beneficio económico incluso si no aciertan la combinación exacta del premio mayor. Para formar parte de esta tradición, los interesados deben adquirir un billete o fracción autorizada, la cual contiene un número de cuatro cifras y una serie específica. Estos pueden comprarse a través de los loteros tradicionales, distribuidores autorizados o mediante plataformas digitales debidamente habilitadas para la venta legal de juegos de azar en el territorio nacional.

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El sorteo se lleva a cabo habitualmente los lunes en horario nocturno, con una transmisión que suele realizarse entre las 10:30 p. m. y las 11:15 p. m. Los seguidores pueden sintonizar el sorteo en tiempo real a través del Canal 1 o por medio de las redes sociales oficiales como YouTube Live y Facebook Live.

En caso de resultar favorecido, las autoridades de la lotería enfatizan en la importancia de conservar el billete original en perfecto estado, sin tachaduras ni enmendaduras, ya que este es el documento indispensable para validar y cobrar el premio. Los premios menores pueden gestionarse en puntos de venta autorizados, mientras que los de gran cuantía requieren un trámite directo ante la entidad operadora, presentando el documento de identidad vigente.



Es vital recordar que, según la normativa vigente, los ganadores disponen de un plazo máximo de un año para reclamar sus premios. De no realizarse el cobro en este periodo, los recursos se destinan al fortalecimiento del sistema de salud en Colombia. Hoy, junto a la Lotería de Cundinamarca, otros sorteos importantes como Super Astro Sol, Dorado Tarde y Sinuano Día también han generado expectativa en una jornada marcada por la esperanza de los colombianos de alcanzar un golpe de suerte.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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