De la Espriella dice que se hará “fracking sostenible” como parte de la recuperación de Ecopetrol

“Recuperaremos la solidez de Ecopetrol”, aseguró el presidente Abelardo de la Espriella en su primer discurso como gobernante al anunciar los proyectos que emprenderá su Gobierno en materia energética, uno de ellos, el fracking sostenible, expresó.

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El jefe de Estado informó que “ampliaremos nuestras reservas estratégicas y aseguraremos el abastecimiento de petróleo y gas atrayendo la inversión a ese importante sector de la economía colombiana”, señalando que “Ecopetrol, la empresa más importante del país y uno de los mayores patrimonios de la nación, fue alevosamente depredada durante los cuatro años que hoy concluyen. Sus utilidades pasaron de $32 billones en 2022 a $9 billones el año pasado. Perdió la nación, pero también perdieron cientos de miles de compatriotas que invirtieron sus ahorros en esa compañía”. (Lea también: Ricardo Roa dijo que permanecerá en Colombia y pidió perdón a Ecopetrol: así fue su discurso)



El plan de De la Espriella para superar la crisis energética

“Recuperar Ecopetrol será una prioridad definitiva y absoluta de mi gobierno”, dijo. Para ello, explicó el president, “impulsaré una política firme de exploración y producción de hidrocarburos. Anuncio que se autorizará bajo los más altos estándares técnicos y ambientales el desarrollo del fracking responsable y sostenible. Gracias a esta decisión podremos garantizar nuestra seguridad energética y evitaremos que continúe el empobrecimiento sistemático de nuestro país” porque “no podemos resignarnos a tener reservas probadas de petróleo para apenas unos años ni aceptar la caída de nuestra reserva de gas”. (Lea también: Fabio Arjona, ministro de Ambiente, habla sobre el fracking: ¿se hará en áreas protegidas?)

“Gracias a esta decisión podremos garantizar nuestra seguridad energética y evitaremos que continúe el empobrecimiento sistemático de nuestro país. Creo en la transición energética, estoy convencido de que debemos avanzar hacia fuentes de energía cada vez más limpias, eficientes y diversificadas, pero esta transición debe erigirse desde la fortaleza y no desde la debilidad, desde la autosuficiencia y no desde la dependencia. Recuperaremos la solidez de Ecopetrol, ampliaremos nuestras reservas estratégicas y aseguraremos el abastecimiento de petróleo y gas atrayendo la inversión a ese importante sector de la economía colombiana”, dijo.



Adicionalmente, el presidente expresó que recibía “un sistema energético en una situación crítica con reservas insuficientes, proyectos fundamentales paralizados o retrasados y una demanda que crece a un ritmo superior a nuestra capacidad de generación. La irresponsabilidad de estos años puso en grave riesgo la seguridad energética del país; el fenómeno de El Niño no da espera. Para superarlo es imperativo implementar soluciones urgentes. He dado instrucciones para que se adopten las decisiones regulatorias y de inversión necesarias para recuperar el margen de seguridad, aceleración de proyectos estratégicos y evitar la amenaza del racionamiento o apagones. Le anuncio al país que fortaleceré la generación térmica, protegeré los embalses y voy a diversificar la matriz energética para reducir nuestra vulnerabilidad frente a las sequías que se avecinan”.



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