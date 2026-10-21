Lotería de Manizales, Lotería del Meta, Lotería del Valle y Baloto: resultados 21 de octubre de 2026

La noche de este miércoles 21 de octubre volvió a concentrar la atención de miles de apostadores colombianos con los sorteos de la Lotería de Manizales, la Lotería del Meta, la Lotería del Valle y el multimillonario acumulado de Baloto. Entre estos juegos estuvieron en disputa premios mayores que superan los $30.000 millones sumando loterías, secos, Baloto y Revancha.

Mientras las loterías regionales realizaron sus tradicionales sorteos de mitad de semana, los jugadores también siguieron de cerca el acumulado de Baloto, uno de los más altos del momento. A continuación, le presentamos el resumen de la jornada, los números de sorteo y los planes de premios de cada juego.



Resultados de la Lotería de Manizales hoy 21 de octubre de 2026

La Lotería de Manizales realizó el sorteo 4978, correspondiente a su tradicional juego de los miércoles. Para esta edición se anunció un premio mayor de hasta $3.000 millones, acompañado por decenas de premios secos.



Resultado del sorteo 4978

Número ganador:

Serie:

Premio mayor: $3.000 millones

El plan de premios incluyó dos secos de $300 millones, tres secos de $200 millones, cinco secos de $100 millones, diez secos de $80 millones, diez secos de $60 millones, diez secos de $50 millones y diez secos de $40 millones. El billete completo tuvo un costo de $12.000 y cada fracción se comercializó por $3.000.



Resultados de la Lotería del Meta hoy 21 de octubre de 2026

La Lotería del Meta celebró este miércoles el sorteo 3321, con un premio mayor de $1.800 millones, consolidándose como una de las principales loterías de los Llanos Orientales.



Resultado del sorteo 3321

Número ganador:

Serie:

Premio mayor: $1.800 millones

Además del premio principal, los jugadores participaron por un seco de $300 millones, un seco de $200 millones, tres secos de $100 millones, siete secos de $50 millones, diez secos de $20 millones y veinte secos de $10 millones. La fracción oficial para este sorteo tuvo un valor de $12.000.



Resultados de la Lotería del Valle hoy 21 de octubre de 2026

La Lotería del Valle llevó a cabo el sorteo 4871, uno de los más esperados de la semana debido a que puso en juego un premio mayor de $9.000 millones, el más alto entre las loterías tradicionales que jugaron este miércoles.



Resultado del sorteo 4871

Número ganador:

Serie:

Premio mayor: $9.000 millones

El plan de premios contempló un seco de $500 millones, dos secos de $100 millones, tres secos de $60 millones, un seco de $40 millones y 30 secos de $30 millones cada uno. Gracias a esta estructura de premios, la lotería vallecaucana continúa siendo una de las más atractivas del país para quienes buscan convertirse en millonarios.



Resultados de Baloto y Revancha hoy 21 de octubre de 2026

La jornada concluye con el sorteo de Baloto y Revancha, que llegaron a esta fecha con acumulados de $16.400 millones y $3.600 millones, respectivamente.



Resultado de Baloto

Números ganadores:

Superbalota:

Acumulado: $16.400 millones

Resultado de Revancha

Números ganadores: PENDIENTE

Superbalota: PENDIENTE

Acumulado: $3.600 millones

La apuesta básica de Baloto tiene un valor de $6.000, mientras que participar en Revancha requiere un pago adicional de $3.000. Los sorteos se realizan los lunes, miércoles y sábados en horario nocturno. Los resultados oficiales de cada uno de estos juegos podrán consultarse una vez sean confirmados por los operadores y entidades organizadoras. Entretanto, miles de jugadores permanecen atentos a los números ganadores con la esperanza de convertirse en los próximos millonarios del país.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

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