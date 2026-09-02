Chontico Noche hoy 2 de septiembre de 2026: resultado y números ganadores del sorteo

El resultado del Chontico Noche de este miércoles 2 de septiembre de 2026 se encuentra a la espera de la realización y divulgación oficial del sorteo. La combinación ganadora está compuesta por cuatro cifras y una quinta cifra, datos que permiten a los jugadores comprobar sus tiquetes una vez se conocen los resultados.

Este chance mantiene una programación diaria y tiene una particular presencia en el Valle del Cauca. El sorteo se transmite habitualmente por Telepacífico.

Resultado Chontico Noche hoy 2 de septiembre

Número ganador: 8301

8301 Quinta cifra: 0

Los datos deben compararse con el tiquete adquirido para determinar si existe algún acierto. La recomendación es consultar el resultado mediante canales autorizados antes de realizar cualquier trámite relacionado con un eventual premio.



¿Cómo funciona el Chontico Noche?

La dinámica del Chontico Noche parte de una combinación de cuatro cifras, que pueden estar comprendidas entre 0000 y 9999. El jugador tiene la posibilidad de escoger los números o solicitar que sean generados por el sistema disponible en los puntos de venta autorizados.



La posición de cada cifra es relevante para establecer los aciertos. Dependiendo de la modalidad seleccionada, el juego contempla premios para determinadas coincidencias, de acuerdo con las condiciones establecidas para cada apuesta.

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Horario del sorteo Chontico Noche

El juego se realiza durante todos los días del año, incluidos domingos y festivos. Sin embargo, la hora de transmisión cambia según el día.

De lunes a viernes, el sorteo se desarrolla aproximadamente a las 7:00 de la noche. Los sábados se realiza cerca de las 10:00 p.m., mientras que los domingos y festivos el horario habitual se ubica alrededor de las 8:00 p.m.

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Resultado anterior del Chontico Noche

Como referencia, en la jornada del martes 1 de septiembre de 2026, la combinación reportada corresponde al número 9362, acompañado de la quinta cifra 3.

Estos datos corresponden al sorteo anterior y no deben confundirse con el resultado de la jornada de este miércoles 2 de septiembre.

¿Qué hacer si el resultado coincide con su tiquete?

Si las cifras de su comprobante coinciden con las anunciadas oficialmente, debe conservar el tiquete original en buen estado y acudir a un punto autorizado o a la entidad correspondiente para adelantar la validación y el proceso de pago.

Antes de reclamar, es importante comprobar que los datos del tiquete coincidan con el resultado oficial, especialmente el número y la quinta cifra, según la modalidad de apuesta realizada.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co