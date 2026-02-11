En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
DEBATE DE PRECANDIDATOS
SICARIATO GIMNASIO
NIÑA DETENIDA POR ICE
GENERAL URREGO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Lotería del Valle hoy, miércoles 11 de febrero de 2026: números ganadores

Resultados Lotería del Valle hoy, miércoles 11 de febrero de 2026: números ganadores

Con un premio mayor multimillonario en juego, la Lotería del Valle celebra hoy, miércoles 11 de febrero de 2026, su sorteo, generando expectativa en diferentes regiones del país.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 11 de feb, 2026
Comparta en:
Resultados Lotería del Valle hoy, miércoles 11 de febrero de 2026: números ganadores
Resultados Lotería del Valle
Lotería del Valle - Canva

La Lotería del Valle realiza en la noche de hoy, miércoles 11 de febrero de 2026, un nuevo sorteo oficial que concentra la atención de miles de apostadores en el país. El tradicional juego administrado por la Beneficencia del Valle del Cauca vuelve a poner en circulación su atractivo plan de premios, encabezado por un millonario premio mayor.

Como cada miércoles, la transmisión se desarrolla EN VIVO a partir de las 10:30 p.m. a través del canal Telepacífico y de las plataformas digitales oficiales de la entidad. El proceso cuenta con supervisión de delegados y autoridades competentes, lo que garantiza transparencia en la definición de la combinación ganadora.

Resultados EN VIVO de la Lotería del Valle

Una vez finaliza la transmisión oficial, la entidad publica los resultados correspondientes al sorteo de hoy en sus canales autorizados.

  • Número ganador: Por definir
  • Serie: Por definir

Se recomienda a los jugadores verificar su billete físico o comprobante digital únicamente en los medios oficiales antes de iniciar cualquier trámite de reclamación.

Plan de premios de la Lotería del Valle

Para el sorteo de esta noche, la Lotería del Valle ofrece un premio mayor de $9.000 millones, acompañado por una amplia estructura de premios secos y aproximaciones que amplían las posibilidades de ganar.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Entre los premios destacados se incluyen:

  • Un premio seco de $500 millones
  • Dos premios secos de $100 millones
  • Tres premios secos de $60 millones
  • Un premio seco de $40 millones
  • Veinticinco premios secos de $30 millones

A estos se suman pagos por aproximaciones, que reconocen aciertos parciales como primeras cifras, últimas cifras, combinaciones con y sin serie y número en distinto orden, de acuerdo con el plan oficial vigente.

¿Cómo participar y reclamar los premios?

Para participar, los jugadores deben adquirir el billete completo o por fracciones autorizadas, cada uno con una combinación de cuatro cifras y una serie. El valor del billete completo es de $18.000, y el premio se paga de manera proporcional en caso de tener fracción.

Últimas Noticias

  1. Resultados de la Lotería del Meta hoy, miércoles 11 de febrero de 2026: números ganadores
    Resultados de la Lotería del Meta
    Lotería del Meta - Canva
    ECONOMÍA

    Resultados de la Lotería del Meta hoy, miércoles 11 de febrero de 2026: números ganadores

  2. Chontico Noche 18 de enero de 2026: resultados último sorteo hoy
    Chontico Noche 18 de enero de 2026: resultados último sorteo hoy -
    Chontico - Getty Images
    ECONOMÍA

    Resultados Chontico Noche último sorteo hoy, miércoles 11 de febrero de 2026: números ganadores

En caso de resultar ganador, es indispensable conservar el billete en buen estado y sin alteraciones. Los premios de menor cuantía pueden reclamarse en puntos autorizados, mientras que los premios mayores deben tramitarse directamente ante la Lotería del Valle, presentando el documento de identidad original.

Los premios están sujetos a las retenciones legales vigentes y deben reclamarse dentro del plazo establecido por la normativa, que es de hasta 1 año contados desde la fecha del sorteo.

Además de entregar millonarios incentivos, la Lotería del Valle destina sus recursos al fortalecimiento de programas sociales y de salud en el departamento, consolidando su papel como una de las loterías más tradicionales del país.

Publicidad

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

WhatsApp-Channel Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Loterías

Lotería del Valle

Publicidad

Publicidad

Publicidad