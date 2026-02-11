Resultados Lotería del Valle hoy, miércoles 11 de febrero de 2026: números ganadores

La Lotería del Valle realiza en la noche de hoy, miércoles 11 de febrero de 2026, un nuevo sorteo oficial que concentra la atención de miles de apostadores en el país. El tradicional juego administrado por la Beneficencia del Valle del Cauca vuelve a poner en circulación su atractivo plan de premios, encabezado por un millonario premio mayor.



Como cada miércoles, la transmisión se desarrolla EN VIVO a partir de las 10:30 p.m. a través del canal Telepacífico y de las plataformas digitales oficiales de la entidad. El proceso cuenta con supervisión de delegados y autoridades competentes, lo que garantiza transparencia en la definición de la combinación ganadora.



Resultados EN VIVO de la Lotería del Valle

Una vez finaliza la transmisión oficial, la entidad publica los resultados correspondientes al sorteo de hoy en sus canales autorizados.



Número ganador: Por definir

Por definir Serie: Por definir

Se recomienda a los jugadores verificar su billete físico o comprobante digital únicamente en los medios oficiales antes de iniciar cualquier trámite de reclamación.



Plan de premios de la Lotería del Valle

Para el sorteo de esta noche, la Lotería del Valle ofrece un premio mayor de $9.000 millones, acompañado por una amplia estructura de premios secos y aproximaciones que amplían las posibilidades de ganar.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Entre los premios destacados se incluyen:



Un premio seco de $500 millones

Dos premios secos de $100 millones

Tres premios secos de $60 millones

Un premio seco de $40 millones

Veinticinco premios secos de $30 millones

A estos se suman pagos por aproximaciones, que reconocen aciertos parciales como primeras cifras, últimas cifras, combinaciones con y sin serie y número en distinto orden, de acuerdo con el plan oficial vigente.



¿Cómo participar y reclamar los premios?

Para participar, los jugadores deben adquirir el billete completo o por fracciones autorizadas, cada uno con una combinación de cuatro cifras y una serie. El valor del billete completo es de $18.000, y el premio se paga de manera proporcional en caso de tener fracción.

En caso de resultar ganador, es indispensable conservar el billete en buen estado y sin alteraciones. Los premios de menor cuantía pueden reclamarse en puntos autorizados, mientras que los premios mayores deben tramitarse directamente ante la Lotería del Valle, presentando el documento de identidad original.



Los premios están sujetos a las retenciones legales vigentes y deben reclamarse dentro del plazo establecido por la normativa, que es de hasta 1 año contados desde la fecha del sorteo.



Además de entregar millonarios incentivos, la Lotería del Valle destina sus recursos al fortalecimiento de programas sociales y de salud en el departamento, consolidando su papel como una de las loterías más tradicionales del país.

Publicidad

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co