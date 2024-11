Mi Casa Ya y otros subsidios: todo lo que debe saber para comprar vivienda en Colombia

El sueño de muchas familias es adquirir su vivienda propia, pero muchos no saben cómo organizarse para hacer realidad este proyecto. En el congreso de la Cámara Colombiana de la Construcción, que se realiza en Barranquilla, Noticias Caracol averiguó las claves.

“Las personas dicen que no compra vivienda porque no les alcanza la plata, pero el problema no es qué les alcance la plata o no, sino que el problema es que lo que ganan no lo saben gestionar”, argumentó Mabel Quintero, experta en procesos de compra de vivienda.

Subsidio de vivienda Mi Casa Ya

Son miles de familias quienes no se atreven a comprar vivienda; sin embargo, actualmente en Colombia hay incentivos para comprar inmuebles nuevos, como el subsidio de Mi Casa Ya, pero el aspirante debe estar inscrito en el Sisbén.

“Debe estar hasta en clasificación D20 en el Sisbén. Si está en D21, ya no ingresa a Mi Casa Ya, eso es como la primera condición para todas las personas. La segunda es estar comprando vivienda de interés social (VIS) o vivienda de interés prioritario. La vivienda debe ser nueva y, además, no deben estar escriturados en el territorio nacional”, añadió Quintero.

Subsidios de vivienda en Colombia - Grace Cary/Getty Images

Pero ojo, ese subsidio se puede solicitar seis meses antes de la entrega de la vivienda y se lo otorgarán según la disponibilidad de los recursos.

También hay subsidios que se pueden tramitar en las cajas de compensación por montos de hasta 39 millones de pesos si tiene ingresos máximos de 2 salarios mínimos. Pero si ganan entre 2 y 4 salarios mínimos podrían entregarle 26 millones de pesos.

De otro lado, revise y compare las tasas de interés, que varían entre 10% y 12%.

“Si comparamos frente a lo que teníamos hace unos meses, tenemos incrementos entre 10% y 15% de mayor volumen de desembolsos, lo cual es significativo, con tasas que van desde el 10%, que son tasas que son muy atractivas frente a las que teníamos antes. Hace unos meses llegamos a tener tasas del 16% y 17%. Realmente, la reducción ha sido significativa”, explicó Javier Suárez, presidente del banco Davivienda.

Fondo Nacional del Ahorro abre nueva línea de crédito

Por otra parte, el Fondo Nacional del Ahorro abrió una nueva línea de crédito para las familias más vulnerables. Laura Roa, presidenta de la entidad, mencionó que “es UVR +0, es decir, es una tasa preferencial para la familia que va a comprar una vivienda de interés propietario y, sin ningún subsidio, va a pagar una cuota de 230.000 pesos más seguros. Es una cifra muy bajita de lo que paga un colombiano de arriendo. Adicional a esto, estamos trabajando para que todas nuestras líneas de crédito podamos financiar hasta el 90% del inmueble”.

Para esta línea, debe alistar carta laboral y certificado de retenciones. Este producto va dirigido solo a personas interesadas en comprar vivienda de interés prioritario.