Precio del dólar en Colombia: en cuánto abrió la TRM este 9 de septiembre de 2026

El precio del dólar en Colombia abrió este miércoles 9 de septiembre de 2026 con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.116,47, según la certificación diaria de la Superintendencia Financiera, entidad que calcula este indicador con base en la información del mercado cambiario y la metodología definida por el Banco de la República. La jornada anterior, correspondiente al martes 8 de septiembre de 2026, registró una TRM de $3.126,08. Frente a ese valor, la cotización vigente para este miércoles muestra una disminución de $9,61 por dólar.

En términos porcentuales, la variación diaria fue de-0,31 %, lo que confirma un nuevo retroceso de la moneda estadounidense frente al peso colombiano. La secuencia de los últimos días evidencia que el dólar ha perdido terreno de manera gradual. Mientras el 4 de septiembre la TRM se ubicó en $3.141,36, para el 8 de septiembre bajó a $3.126,08 y ahora alcanza los $3.116,47. El comportamiento del dólar durante septiembre muestra una reducción frente a los niveles con los que comenzó el mes. El 1 de septiembre la TRM fue de $3.213,97, mientras que para este 9 de septiembre la tasa se ubica en $3.116,47.

La diferencia acumulada entre ambas fechas es de $97,50 por dólar, equivalente a una variación de-3,03 % en lo corrido del mes. Los registros históricos muestran que el precio del dólar inició septiembre por encima de los $3.200, descendió a $3.184 el 2 de septiembre, cayó a niveles cercanos a $3.140 durante la primera semana y posteriormente continuó bajando hasta los $3.116,47 actuales. De acuerdo con los datos disponibles para septiembre, el valor más alto observado hasta ahora corresponde a los $3.213,97 del primer día del mes, mientras que el más bajo es precisamente la TRM vigente para este 9 de septiembre.



Precio del dólar en casas de cambio

La diferencia corresponde a la brecha entre el precio promedio de compra y venta reportado por las casas de cambio de cada ciudad. Cúcuta registra la menor diferencia ($45), mientras que Cartagena presenta la mayor ($200):



Ciudad Compra (COP) Venta (COP) Diferencia Bogotá $3.162 $3.242 $80 Cali $3.140 $3.310 $170 Cartagena $3.050 $3.250 $200 Cúcuta $3.180 $3.225 $45 Medellín $3.077 $3.209 $132 Pereira $3.150 $3.250 $100

¿Qué esperar del dólar para esta semana?

Rodrigo Lama, chief business officer de la fintech latinoamericana Global66, analizó cómo sería el comportamiento para la semana del 7 al 11 de septiembre de 2026: “Es una semana donde la inflación toma el protagonismo a nivel local y global. El IPC de EE.UU. del viernes es el evento que concentra el mayor poder de movimiento para los mercados globales, siendo el último dato antes del FOMC del 16 de septiembre. El conflicto en Medio Oriente sigue siendo la variable amplificadora: con el petróleo en niveles elevados, cualquier nueva escalada podría reactivar con fuerza las expectativas inflacionarias globales y presionar aún más al dólar al alza".



"Escenario favorable para monedas emergentes: IPC de EE.UU. del viernes cede por debajo de lo esperado, reduciendo las probabilidades de alza de la Fed en septiembre. El petróleo modera ante avances diplomáticos en Medio Oriente. El USDCOP podría profundizar su apreciación hacia 3,080–3,110. Escenario adverso para monedas emergentes: IPC de EE.UU. sorprende al alza consolidando el alza de septiembre como escenario base. El petróleo consolida en niveles elevados por nueva escalada en Medio Oriente. El USDCOP podría revertir hacia 3,200–3,250“, indica el experto de la fintech Global66", puntualizó el experto,



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

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