Minminas dice que contratos vigentes con Israel para exportar carbón se respetarán

El decreto que prohíbe las exportaciones de carbón desde Colombia hacia Israel entró en vigencia el jueves, 22 de agosto de 2024. Este es uno de los principales temas que se ha abordado en el congreso de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), que se lleva a cabo en Cartagena.

Frente a este tema, Javier Díaz, presidente Analdex, expresó en Noticias Caracol en vivo la preocupación del gremio porque “no entendemos las motivaciones comerciales de este decreto y la afectación es grande porque Israel representa el 5% de las exportaciones de carbón que hace Colombia al mundo”.

Díaz aseguró que “se están afectando, no solo los exportadores de carbón, sino las comunidades de La Guajira o el Cesar, que reciben regalías por estas exportaciones. Son 650.000 millones de pesos que estos municipios reciben”.

¿Cuánto dinero perderá Colombia si deja de exportar carbón a Israel?

El presidente de Analdex sostuvo que “nuestras exportaciones se pueden ver afectadas en unos 350 millones de dólares. Hay que entender que el decreto también señala que los contratos vigentes hoy en día se respetan. Por eso, nosotros decimos que la afectación puede ser de unos 350 millones de dólares, dado que ya se han exportado algo más de 100 millones”.

¿Qué dice Minminas sobre exportaciones de carbón a Israel?

Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, se refirió a las preocupaciones por parte de Analdex frente al decreto y dijo que “el fenómeno de las exportaciones no tiene que ver únicamente con las decisiones nacionales, sino que tiene que ver con el mercado internacional que, como todos sabemos, está en un proceso de descarbonización”.

El ministro agregó que, “precisamente, la aceleración de la transición energética en nuestro país implica que preparemos toda nuestra economía para superar la dependencia que tenemos solo con un renglón de la economía como es hidrocarburos y carbón”.

Sobre la determinación del Gobierno nacional de prohibir las exportaciones a Israel, el ministro Camacho indicó que es “un tema humanitario que está establecido en los tratados de libre comercio, en todo el mecanismo multilateral existente y con marco regulatorio y jurídico. En nuestras exportaciones solo afecta entre un 5% y 8%”.

Para el ministro “esto no quiere decir que no se puedan hacer exportaciones a otros destinos. Quiere decir que en el caso de Israel no tenemos, en este momento, habilitada esa exportación, pero también hay que aclarar que existen contratos vigentes que, como establece el decreto, son respetados en el marco de lo que se ha expedido”.

