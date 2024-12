Nequi está regalando $25.000 a algunos usuarios: cómo saber si le llegarán a usted

En un esfuerzo por recompensar la lealtad de sus usuarios y mitigar los inconvenientes que han ocurrido con la aplicación, Nequi ha lanzado una campaña especial denominada 'Gracias por tu lealtad'. Esta iniciativa ofrece un incentivo de $25.000 a ciertos usuarios seleccionados. ¿Cómo saber si aplica al beneficio? Le contamos.

Nequi diseñó este beneficio para reconocer y recompensar a los usuarios que han demostrado lealtad y paciencia durante los recientes problemas técnicos que afectaron las transacciones en la plataforma. Este incentivo es un agradecimiento a los clientes que han continuado utilizando los servicios de Nequi a pesar de las dificultades.

Términos y condiciones de 'Gracias por tu lealtad'

La campaña comenzó el 25 de diciembre de 2024 y se extenderá hasta el 31 de diciembre del mismo año o hasta agotar los 33.000 incentivos disponibles, lo que ocurra primero. Los usuarios elegibles recibirán una notificación en la aplicación Nequi con el mensaje: "¡Queremos seguir a tu lado! Por eso, dejamos un cariñito en tu Nequi para decirte: gracias por tu paciencia y confiar en nosotros". Este mensaje es crucial, ya que solo las personas que lo reciban serán considerados para el incentivo.

Nequi está regalando un incentivo a sus usuarios - Facebook: Nequi

¿Cómo saber si le llegará el incentivo?

Para saber si usted es uno de los beneficiarios del incentivo de $25.000, debe seguir estos pasos:



Una vez recibida la notificación, debe ingresar a la aplicación Nequi y seguir las instrucciones proporcionadas. Es importante hacerlo dentro del período de la campaña, ya que los incentivos están disponibles por tiempo limitado.

Nequi tiene un plazo de hasta cinco días hábiles para realizar el abono del incentivo. El abono de $25.000 se reflejará en los movimientos de su cuenta Nequi bajo la descripción 'Gracias por tu lealtad'.

Elegibilidad y restricciones en la campaña de Nequi

La campaña está dirigida a usuarios que han sido segmentados por Nequi según criterios de lealtad. Esto significa que no todos los usuarios de Nequi recibirán el incentivo, sino aquellos que cumplan con los criterios establecidos por la plataforma. Además, solo se otorgará un incentivo por cliente, y el agotamiento de los incentivos se informará a través de la plataforma.

Es importante destacar que cualquier intento de fraude o incumplimiento de las condiciones de la campaña resultará en la exclusión inmediata del usuario. Nequi se reserva el derecho de tomar acciones legales en caso de detectar actividades fraudulentas.

Nequi tiene ciertas condiciones para dar el incentivo a sus usuarios - Getty Images - Nequi

"Nequi podrán suspender en forma inmediata la presente actividad, sin asumir responsabilidad alguna, si se llegaren a detectar delitos, fraudes o cualquier irregularidad en la forma de participar, o si se presentara alguna circunstancia de fuerza mayor que afecte los intereses o buena fe de Nequi. Nequi no asumirán alguna responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones, cuando tal incumplimiento total o parcial se produzca por causas o circunstancias constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, calificadas de conformidad con la Ley. Nequi podrá cancelar la campaña de manera unilateral. Nequi no se hace responsable por los débitos que se generen a los clientes al momento de la acreditación del incentivo, tales como: embargos, cuentas pendientes por cobrar, costos de cuotas de manejo, etc. Asimismo, Nequi realizará las retenciones y/o deducciones que le corresponda realizar en cumplimiento de la normatividad vigente, o que se tenga pendiente", explicó la entidad en su sitio web oficial.

¿Qué hacer si no recibe el incentivo?

Si usted cree que cumple con los criterios de elegibilidad, pero no ha recibido la notificación o el abono del incentivo, puede ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de Nequi a través de la aplicación o la página web oficial. Es importante proporcionar toda la información relevante y seguir las instrucciones del equipo de soporte para resolver cualquier inconveniente.