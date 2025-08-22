Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
¿Dormir y ganar dinero? La curiosa convocatoria de una empresa de colchones en Colombia

¿Dormir y ganar dinero? La curiosa convocatoria de una empresa de colchones en Colombia

Una empresa de colchones en Colombia busca a su “Embajador del Sueño”: un empleo de tres meses en el que dormir será la principal tarea, con un salario de $2,5 millones mensuales.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: agosto 22, 2025 10:16 p. m.
Editado por: Laura Camila Ramos
Dormir
Podrá ser 'Embajador del sueño' mientras le pagan.
En una sociedad en la que el insomnio y los trastornos del sueño se han convertido en una constante, el 59% de los colombianos los padece, según la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño, descansar profundamente se siente cada vez más como un privilegio. Pero ahora, una compañía busca transformar ese hábito en una profesión temporal.

Emma Colchón Colombia lanzó una propuesta inusual: contratar a un “Embajador del Sueño”, una persona que convierta sus siestas y noches de descanso en un trabajo formal durante tres meses.

El trabajo soñado

La empresa ofrece un contrato a tiempo completo por 100 noches, con un salario mensual de $2.500.000 COP (un total de $7.500.000 COP), además de un kit de descanso completo: colchón, almohada, base y accesorios premium.

El rol consiste en probar los productos de la marca, compartir la experiencia en redes sociales como Instagram, TikTok, YouTube o Facebook, y crear contenido divertido, auténtico y con un toque creativo que muestre cómo cambia la calidad del sueño con esta tecnología alemana.

Buscamos una persona auténtica, con sentido del humor, amante de las redes sociales y, sobre todo, apasionada por dormir. No se necesita experiencia previa ni ser influencer, solo disfrutar de dormir bien”, explicó Daniela Escalona, Marketing Manager de Emma.

¿Cómo aplicar?

La convocatoria estará abierta hasta el 16 de septiembre de 2025 y cualquier persona mayor de 18 años, residente en Colombia, puede participar. Los pasos para aplicar son:

  1. Grabar un video de 1 a 1:30 minutos explicando por qué sería el candidato ideal.
  2. Publicarlo en Instagram (reel o feed) con la frase: “Este es mi video para aplicar al trabajo de Embajador del Sueño con Emma Colchón Colombia”.
  3. Usar los hashtags #DreamJob y #TrabajoDemisSueños, y etiquetar a @emmacolchon_colombia.
  4. Llenar el formulario disponible en la web de la marca y pegar el enlace del video.

Los organizadores evaluarán creatividad, autenticidad y entusiasmo, aunque también tendrán en cuenta la interacción en redes (reproducciones y likes). Los tres perfiles más originales pasarán a entrevistas y de allí se elegirá al ganador.

El Embajador del Sueño no solo deberá descansar: también enfrentará desafíos insólitos, como medir su resistencia tras ver una temporada completa de series en una sola noche, o documentar cómo evoluciona su descanso en diferentes contextos.

La iniciativa busca no solo posicionar la marca, sino también reflexionar sobre la importancia del buen dormir en la vida moderna, donde la falta de sueño afecta cada vez más la salud y la productividad.

