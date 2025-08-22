Resultados Chontico Día último sorteo hoy, viernes 22 de agosto de 2025: números ganadores

Este viernes, 22 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo número 0432 del Chontico Día, uno de los juegos de azar más populares en el suroccidente colombiano. El sorteo se realizó a la 1:00 de la tarde, como es habitual, y fue transmitido en vivo por los canales autorizados. Miles de apostadores estuvieron atentos a los resultados, con la esperanza de que su número fuera el ganador del día.

La expectativa por conocer los números ganadores se mantiene alta, especialmente en ciudades como Cali, Palmira, Buga y otras del Valle del Cauca, donde este juego tiene una fuerte presencia.



¿Qué es el chance Chontico y cuándo se juega?

El chance Chontico es una modalidad de juego de azar que permite a los participantes apostar a un número de cuatro cifras, con la posibilidad de ganar premios en efectivo si aciertan el resultado exacto del sorteo. Este juego es operado por la empresa Gane y cuenta con dos sorteos diarios:



Chontico Día, que se juega todos los días a la 1:00 p.m.

Chontico Noche, que se realiza a las 7:00 p.m. de lunes a viernes, a las 9:00 p.m. los sábados y a las 8:00 p.m. los domingos y festivos.

Ambos sorteos son transmitidos en vivo y los resultados se publican en plataformas digitales, puntos de venta autorizados y medios de comunicación regionales. El Chontico es una de las opciones más tradicionales del chance en Colombia, y su popularidad se mantiene gracias a la frecuencia de los sorteos y la facilidad para participar.



Resultados completos Chontico Día del 22 de agosto de 2025

Números ganadores: 1130

Quinta cifra: 3

¿Cómo se juega el chance Chontico?

Participar en el chance Chontico es un proceso sencillo. A continuación, se describen los pasos básicos para hacerlo:



Elegir un número de cuatro cifras: el jugador selecciona una combinación entre 0000 y 9999. Puede hacerlo de forma manual o dejar que el sistema lo genere aleatoriamente.

Puede hacerlo de forma manual o dejar que el sistema lo genere aleatoriamente. Definir el valor de la apuesta: el monto mínimo permitido es de $500 pesos colombianos. A mayor valor apostado, mayor será el premio en caso de acierto.

Seleccionar el sorteo: se puede elegir participar en el sorteo del Chontico Día, del Chontico Noche o en ambos. También es posible combinar con otros sorteos nacionales.

Solicitar el tiquete: una vez definida la apuesta, el sistema emite un comprobante que debe conservarse. Este tiquete es el único documento válido para reclamar el premio.

Esperar el sorteo: los resultados se publican en tiempo real a través de transmisiones en vivo, páginas web oficiales y redes sociales de las casas de apuestas.

El jugador puede realizar su apuesta en puntos físicos autorizados o a través de plataformas digitales, dependiendo de la disponibilidad en su región.



¿Cómo reclamar el premio del Chontico?

Si el número apostado coincide exactamente con el resultado del sorteo, el jugador tiene derecho a reclamar el premio correspondiente. Para ello, debe seguir los siguientes pasos:



Conservar el tiquete original: este documento debe estar en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras. Es indispensable para validar la apuesta ganadora.

Acudir a un punto autorizado: los premios menores pueden reclamarse en los mismos puntos de venta donde se realizó la apuesta. Para montos mayores, es necesario dirigirse a las oficinas principales de la empresa operadora.

Presentar documento de identidad: El ganador debe identificarse con su cédula de ciudadanía o documento equivalente. En algunos casos, se solicita diligenciar un formulario de reclamación.

Cumplir con los plazos: el tiempo máximo para reclamar un premio es de 30 días calendario a partir de la fecha del sorteo. Pasado este plazo, el derecho al premio se pierde.

Pasado este plazo, el derecho al premio se pierde. Pago del premio: una vez verificada la información, el pago se realiza en efectivo o mediante transferencia bancaria, dependiendo del monto y del canal utilizado.

Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL