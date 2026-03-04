¿Nequi se va a separar de Bancolombia en 2026? Esto pasará con sus servicios y usuarios

En medio de los cambios que atraviesa el sistema financiero colombiano, Nequi, una de las plataformas digitales con mayor número de usuarios en el país se prepara para iniciar una nueva etapa en su estructura corporativa. El proceso, que lleva varios años en marcha y cuenta con aval del ente regulador, marcará un giro en la forma como operará la compañía dentro del sector, según anunció la compañía en un comunicado.

Se trata de un proceso de independencia de Bancolombia, en el que Nequi se alista para comenzar operaciones como entidad financiera autónoma en Colombia. Fue mediante la Resolución 2002 del 31 de octubre de 2025 que la Superintendencia Financiera de Colombia autorizó a la compañía para funcionar como Nequi S.A. Compañía de Financiamiento, lo que le permitirá desarrollar las actividades propias de este tipo de entidades en el país.

La decisión, según indicó el banco digital, representa un cambio estructural dentro del grupo empresarial al que pertenece la plataforma. Hasta ahora, Nequi operaba bajo la estructura de Bancolombia S.A.. Con la nueva autorización, pasará a tener personería jurídica propia y autonomía administrativa, aunque seguirá haciendo parte del Grupo Cibest.



Nequi se prepara para operar como entidad financiera independiente

Desde la compañía aclararon que la autorización no implica el inicio inmediato de operaciones como entidad independiente. Antes de comenzar formalmente esta nueva etapa, deben cumplirse trámites adicionales exigidos para este tipo de procesos. Según lo proyectado, la operación plena como compañía de financiamiento se daría entre el tercer y cuarto trimestre de 2026.



"Como Nequi S.A. Compañía de Financiamiento iniciaremos operaciones una vez finalicen todos los trámites adicionales que deben realizarse en este tipo de procesos para operar como entidad financiera. Nos tomaremos el tiempo de ir paso a paso, sintiéndonos confiados para asegurar un servicio impecable para nuestros clientes", se lee en un comunicado de la entidad.

La independencia de Nequi es un paso que se venía estudiando desde hace varios años. Desde 2021 se hablaba de la posibilidad de separar la operación, en parte debido al crecimiento sostenido de la plataforma y a la consolidación de su modelo de negocio. "Informaremos oportunamente nuestro inicio de operación como Nequi S.A. (independiente de Bancolombia S.A.) a través de nuestros canales oficiales", indicó el banco digital.



¿Clientes enfrentarán cambios en la aplicación?

En ese sentido, la empresa enfatizó que los usuarios pueden estar tranquilos. El proceso no traerá cambios en los productos actuales ni en los canales de atención. Las funciones habituales de la aplicación, como transferencias, pagos con código QR, envío y recepción de dinero, así como la gestión de créditos y ahorros digitales, continuarán operando con normalidad mientras se completa la transición.

"Cabe aclarar que: los usuarios pueden estar tranquilos porque este proceso de independencia no trae cambios en los servicios: la experiencia, canales de atención, y los productos de Nequi siguen ahí para todos. Continuaremos trabajando como lo hemos venido haciendo hasta el momento, entregándole a las personas soluciones financieras, de forma fácil, simple y segura", agregó la compañía al respecto.

Sin embargo, es importante recordar que el respaldo del Grupo Cibest se mantiene, pero la operación diaria dejará de depender de las directrices del banco matriz. La empresa reiteró que no habrá interrupciones ni cambios abruptos en el funcionamiento de la aplicación. Tampoco se modificarán las condiciones de uso actuales por el simple hecho de la independencia. Cualquier novedad será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales.

En los próximos meses, la compañía continuará adelantando los procedimientos necesarios para completar la transición. Solo cuando finalicen todos los requisitos legales y operativos comenzará a funcionar plenamente como Nequi S.A. Compañía de Financiamiento, independiente de Bancolombia.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co