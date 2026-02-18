Nequi regalará $20 mil a personas que cumplan con estos pasos en su aplicación

El banco digital Nequi anunció el inicio de la campaña denominada '1, 2, 3, Por la plata', una estrategia que busca "incentivar la participación de los usuarios Nequi en las redes sociales oficiales". La actividad comenzó el 2 de febrero de 2026 y se extenderá hasta el 5 de abril del mismo año, o hasta agotar el presupuesto total destinado para la iniciativa, que asciende a $20.000.000, según indicó la plataforma.

La dinámica de la campaña consiste en la publicación semanal de códigos en las redes sociales oficiales de la compañía, así como en la ubicación de códigos físicos en diferentes espacios públicos que serán anunciados previamente. Los usuarios que encuentren estos códigos podrán registrarlos en un formulario habilitado en el sitio web de la entidad y, si cumplen con los requisitos establecidos, participar por un abono de $20.000 en el disponible de su cuenta.

De acuerdo con los términos y condiciones publicados por la entidad organizadora, cada semana se premiará a los primeros 110 participantes que completen de manera correcta el registro del código correspondiente. El incentivo será consignado directamente en la cuenta Nequi del usuario ganador, siempre que esta se encuentre activa, sin bloqueos ni embargos, y esté asociada al número de celular ingresado en el formulario.



¿Quiénes pueden participar en la aplicación de Nequi?

La campaña está dirigida a personas mayores de edad que cuenten con una cuenta de ahorros o depósito de bajo monto activa en Nequi durante la vigencia de la actividad. Además, deben completar el formulario de inscripción con información veraz y seguir la cuenta oficial de Nequi en la red social donde haya sido publicado el código o donde se haya informado la ubicación del código físico.



El cumplimiento de este último requisito será verificado al momento de validar la entrega del incentivo. Es decir, si el participante no sigue la cuenta correspondiente al momento de la revisión, no será considerado ganador, incluso si registró el código dentro del tiempo establecido.



Cada persona podrá resultar ganadora una vez por cada código publicado. No obstante, es posible participar nuevamente en semanas posteriores utilizando un código diferente, siempre y cuando se cumplan las condiciones previstas en los términos de la campaña.



¿Cómo registrar el código que publica Nequi?

Durante el periodo de vigencia, la entidad publicará semanalmente un nuevo código a través de sus redes sociales oficiales, entre ellas Instagram, TikTok, Facebook, X y WhatsApp. En cada publicación se incluirá un enlace que dirigirá al formulario de registro.

Adicionalmente, se distribuirán códigos impresos en determinados lugares públicos. La ubicación de estos será anunciada previamente en las redes sociales oficiales, junto con la indicación del canal en el que debe seguirse la cuenta para que el registro sea válido.

Una vez identificado el código, el participante deberá ingresar al formulario web dispuesto para la campaña y diligenciar todos los campos solicitados, incluyendo datos personales y el código encontrado. El sistema tendrá en cuenta el orden cronológico de inscripción para determinar a los primeros 110 registros válidos de cada semana.

Los códigos pueden ser compartidos entre personas. Sin embargo, cada participante solo podrá hacer un registro por código y no se admitirán múltiples inscripciones con el mismo código en una misma semana. En caso de duplicidad, únicamente se considerará el primer registro válido.

El abono de $20.000 se realizará dentro de los diez días hábiles siguientes a la validación del cumplimiento de los requisitos, y el dinero será consignado por el banco digital directamente en el disponible de la cuenta del usuario ganador. Además, Nequi explicó que no serán considerados válidos los registros incompletos, con información falsa o inexacta, ni aquellos que incluyan códigos incorrectos o que no correspondan a la semana en curso.

