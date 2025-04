No usar el cinturón en los asientos traseros puede costarle una multa superior a 12 SMDLV

Un pasajero en los asientos traseros sin cinturón puede convertirse en proyectil en caso de accidente. Así lo advierten estudios de seguridad vial y lo confirma la Organización Mundial de la Salud: quienes viajan atrás sin protecciónelevan el riesgo de muerte de los ocupantes delanteros hasta en un 75%. Aun así, en Colombia, cientos de personas aún ignoran esta norma básica, sobre todo en trayectos cortos o en transporte informal.

Aunque muchos creen que la obligación de usar cinturón solo aplica al conductor o al copiloto, la ley colombiana establece claramente que todos los ocupantes del vehículo deben portarlo. Desde hace más de una década, los fabricantes de vehículos están obligados a incluir cinturones en todos los asientos.

En 2025, la multa por no usar el cinturón de seguridad en los asientos traseros es de $604.054, según la tabla de autoliquidación de infracciones publicada por la Secretaría de Movilidad de Bogotá. Sin embargo, si se paga dentro de los primeros cinco días hábiles posteriores a la infracción, se aplica un descuento del 50%, quedando en $302.027. Si el pago se realiza entre el sexto y el vigésimo día hábil, el descuento es del 25%, y la multa queda en $453.040.

¿Desde cuándo es obligatorio el cinturón trasero en Colombia?

La exigencia del uso del cinturón de seguridad para los pasajeros traseros se estableció en Colombia mediante la Ley 769 de 2002, conocida como el Código Nacional de Tránsito. Sin embargo, su aplicación plena se consolidó a partir del año 2004, cuando comenzó a exigirse que todos los vehículos nuevos fabricados o importados contaran con cinturones en los asientos traseros.

Es decir, si un carro fue matriculado después del 2004, está obligado a tener cinturones en la parte trasera y sus ocupantes deben usarlos, sin excepción. En vehículos más antiguos, si estos dispositivos no están disponibles, la norma no aplica con la misma fuerza. No obstante, las autoridades insisten en que, donde haya cinturón, debe usarse.



¿A quién sancionan si un pasajero va sin cinturón atrás?

En la práctica, los agentes de tránsito pueden sancionar tanto al conductor como al pasajero. Si el conductor está en capacidad de hacer cumplir la norma (por ejemplo, en un vehículo particular donde puede solicitar que todos se abrochen), se le puede imponer la multa a él por permitir que alguien viaje sin cinturón. En otros casos, como en taxis o buses, el pasajero también puede ser multado directamente.

En contextos como los viajes intermunicipales, se han implementado campañas donde los conductores exigen a los pasajeros abrocharse el cinturón antes de arrancar. En los taxis, sin embargo, muchos cinturones traseros están ocultos, averiados o incluso inutilizados, lo que genera vacíos legales y zonas grises que todavía no están plenamente reguladas.

Los conductores deben recordar que son responsables de la seguridad de todos los pasajeros. - Freepik

¿Por qué es tan baja la cultura del cinturón trasero en Colombia?

Más allá del hábito o la percepción de riesgo, las cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) reflejan que los pasajeros siguen siendo altamente vulnerables. En el informe en tiempo real con corte al 3 de marzo de 2025, se han reportado 1.869 víctimas mortales por siniestros viales, una reducción del 4,98 % respecto al mismo periodo de 2024, cuando se registraron 1.967 fallecidos. Aunque hay una leve mejora general, la categoría de usuarios pasajeros aumentó en un 20,69 % en comparación con el año anterior (pasó de 29 a 35 muertos), lo que representa uno de los mayores incrementos porcentuales.

Esto contrasta con otros grupos como los peatones (-5,16 %), motociclistas (-3,38 %) y usuarios de vehículo particular (-26,49 %), que presentaron descensos. En cambio, los pasajeros (entre los que se encuentran quienes viajan en la parte trasera de vehículos sin cinturón) están perdiendo terreno en seguridad. La falta de conciencia sobre el uso del cinturón en la parte trasera puede estar contribuyendo directamente a este aumento de víctimas, una hipótesis que refuerza la necesidad de intensificar campañas de educación vial y controles policiales.

Cifras del año en curso de víctimas de accidentes de tránsito en el país - ANSV

Expertos señalan que la falta de campañas constantes, el desconocimiento de la norma y la idea errónea de que "en la parte de atrás no pasa nada" siguen siendo factores que explican el incumplimiento. A esto se suma que muchos carros de servicio público no tienen cinturones funcionales o no se hace mantenimiento adecuado.



¿Cómo evitar la multa y mejorar la seguridad?

La primera recomendación de las autoridades es revisar el estado de los cinturones traseros del vehículo, especialmente si es usado o tiene más de 10 años. Si están dañados o no existen, se deben instalar o reparar, ya que no hay excusa válida para no cumplir la norma cuando el vehículo es posterior a 2004.

Además, los conductores deben recordar que son responsables de la seguridad de todos los pasajeros. En el caso de niños, el uso de sillas infantiles con cinturón es obligatorio según el tamaño, peso y edad del menor. No usar estos sistemas también puede derivar en multas adicionales.

DANNA SOFÍA SUÁREZ G

PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL

dssuarez@caracoltv.com.co