Nueva renta vitalicia en Colombia: ¿Quiénes podrán acceder y cómo funciona?

Millones de colombianos que no lograron completar las semanas mínimas de cotización para acceder a una pensión tradicional ya tienen una alternativa para asegurar un ingreso mensual de por vida. Se trata de la renta vitalicia del pilar solidario, un nuevo esquema de Colpensiones que comenzó a operar el 1 de julio de 2025, como parte de la reforma pensional del Gobierno de Gustavo Petro.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Este mecanismo busca ofrecer mayor cobertura y equidad para adultos mayores que, pese a años de trabajo, no cumplieron con los requisitos para jubilarse. Está dirigido a hombres de 65 años o más y mujeres de 60 años o más que hayan cotizado entre 300 y 999 semanas en el sistema pensional. El monto mensual que recibirán dependerá de los ahorros acumulados durante su vida laboral y de los rendimientos generados por esos aportes.



¿Cómo funciona la renta vitalicia? El análisis de un experto

Para entender mejor en qué consiste este nuevo esquema de renta vitalicia del pilar solidario y cómo se diferencia de otras opciones de pensión, Caracol TV Digital consultó a Andrés Moreno Jaramillo, asesor financiero certificado, profesor de finanzas personales en la Universidad del Rosario y analista con más de 23 años de experiencia en el mercado colombiano.

Según Moreno, se trata de un mecanismo donde la persona entrega un capital acumulado, normalmente en un fondo de pensiones, a una aseguradora a cambio de recibir un ingreso mensual garantizado de por vida. “Es un contrato en el que la aseguradora se compromete a pagarle de por vida, sin importar si la persona vive un año o cuarenta más”, explicó. Esto significa que el riesgo de longevidad lo asume la aseguradora.

Publicidad

A diferencia del retiro programado en fondos de pensiones, donde el saldo se puede agotar con el tiempo, la renta vitalicia ofrece estabilidad. “En un retiro programado, el ahorro empieza a acabarse y, al final, si la gente vive más de lo previsto, todos terminan con el mínimo”, señaló. En cambio, con la renta vitalicia, “se asegura recibir plata de por vida, sin preocuparse por si se agota el ahorro”.



Los tipos de renta vitalicia

Moreno explicó que existen diferentes modalidades: “Hay rentas que empiezan a pagar tan pronto uno se jubila, otras que se programan para iniciar en una fecha específica, por ejemplo a los 70 años, y algunas que tienen un plazo fijo de pago”. Sobre el ajuste a la inflación, aclaró que “hay unas que sí se ajustan periódicamente y otras que son fijas”. Sin embargo, advirtió que las que se actualizan con la inflación suelen ofrecer un monto inicial más bajo, ya que se espera que aumenten con el tiempo.

El asesor financiero también explicó las diferencias clave entre la renta vitalicia, el retiro programado y los fondos de inversión. “La renta vitalicia tiene seguridad, ingresos fijos, no hay flexibilidad de nada, pero no hay riesgo de que se acabe la plata”, señaló.

Publicidad

Por el contrario, en un retiro programado “hay control sobre el dinero, se puede heredar, pero el riesgo está en que, en la medida que vivas más, el monto baja y la rentabilidad no siempre es buena”. En el caso de los fondos de inversión, destacó su potencial de crecimiento, pero advirtió que “también hay riesgo, porque si las inversiones no van bien, el ahorro se puede disminuir”.

¿A quién le conviene la renta vitalicia?

Para Moreno, la decisión depende del perfil de cada persona. “Creo que las personas que buscan programarse para una esperanza de vida alta deberían considerarla. No es ideal para empresarios, personas que quieran dejar herencia o quienes prefieran manejar su propio capital”, concluyó.



Requisitos para acceder a la renta

Aunque no se considera una pensión en términos legales, este beneficio garantiza un pago mensual de por vida para quienes cumplan con ciertas condiciones: ser ciudadano colombiano, haber residido en el país al menos diez años, no recibir pensión de vejez, no ser beneficiario del programa Colombia Mayor y haber cotizado entre 300 y 999 semanas. En caso de no alcanzar ese mínimo, pero cumplir con la edad requerida, se podrá acceder a una renta básica solidaria si los aportes realizados son inferiores a las 300 semanas.

Con esta nueva alternativa, el Gobierno busca ampliar la protección económica para miles de adultos mayores que, a pesar de haber trabajado durante años, no lograron cumplir con los requisitos de pensión. La renta vitalicia del pilar solidario representa una oportunidad para quienes desean asegurar un ingreso mensual estable durante la vejez, sin correr el riesgo de que sus ahorros se agoten. Con su entrada en vigencia a partir del 1 de julio de 2025, es clave que los ciudadanos revisen si cumplen con las condiciones para aplicar y, de ser así, iniciar el proceso ante Colpensiones.

LAURA CAMILA RAMOS CONDE

NOTICIAS CARACOL