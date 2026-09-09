Número ganador del Dorado Tarde de hoy, miércoles 9 de septiembre: resultados del último sorteo

Avanza la segunda semana del noveno mes del año y la audiencia de los juegos de azar en Colombia centra su mirada en una nueva cita vespertina con la fortuna. El emblemático sorteo Dorado Tarde, certificado por la Lotería de Bogotá, realiza hoy su habitual despliegue de balotas, reafirmando su presencia en el mercado nacional por su rigor técnico y su continuo aporte a las rentas del sector salud.



PANEL OFICIAL DE RESULTADOS

Número ganador:

Quinta balota:

(Los valores dentro de los corchetes serán diligenciados al instante en que la mesa directiva y los delegados de la Secretaría de Gobierno firmen el acta de conformidad al término de la transmisión).



MECÁNICA Y LIQUIDACIÓN PREMIAL

Al inscribirse dentro de la modalidad de chance o apuesta permanente, el Dorado Tarde le permite al apostador fijar el importe económico de su jugada a partir de los $500 o $1.000 pesos (monto al que se adiciona el 19% del IVA legal).

Las tablas de retribución económica se desglosan en función de las cifras acertadas:



Acierto Total (4 Cifras Directo): Otorga un factor multiplicador de 4.500 veces la cantidad invertida.

Otorga un factor multiplicador de la cantidad invertida. Acierto Parcial (3 Cifras Directo): Otorga un factor multiplicador de 400 veces la cantidad invertida.

Otorga un factor multiplicador de la cantidad invertida. Acierto de Cierre (2 Cifras o "Pata"): Otorga un factor multiplicador de 50 veces la cantidad invertida.

Otorga un factor multiplicador de la cantidad invertida. Acierto Final (1 Cifra o "Uña"): Otorga un factor multiplicador de 5 veces la cantidad invertida.

(Los jugadores también pueden recurrir al sistema Combinado, obteniendo premio ante cualquier ordenamiento de las cifras seleccionadas, con la correspondiente escala proporcional de desembolso).



DIAGNÓSTICO LEGAL Y PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN

Para llevar a cabo el cobro de tiquetes premiados expedidos en la red física de Paga Todo o en plataformas de juego autorizadas, resulta indispensable acatar el protocolo normativo vigente:



Integridad del Formulario: Presentar la tirilla física de juego en óptimo estado de conservación, exenta de alteraciones, roturas o humedad. Validación de Identidad: Exhibir la cédula de ciudadanía original del titular de la apuesta. Jurisdicción de Cobro: Las liquidaciones menores se efectúan de forma inmediata en los puntos de venta. Ante montos iguales o superiores a 48 UVT (aproximadamente $2.259.000 pesos), la transacción se formalizará en las sedes administrativas de la empresa concesionaria, aplicando la retención fiscal del 20% correspondiente al impuesto de Ganancias Ocasionales. Marco de Caducidad: Conforme a lo establecido en la Ley 1393, la validez del comprobante expira al cumplirse un año calendario contado a partir de la fecha de realización del sorteo.

La marca toma su nombre de la mítica tradición de El Dorado, enraizada en la Sabana de Bogotá y la cosmogonía muisca. Bajo la tutela de la Lotería de Bogotá, esta modalidad ha consolidado una red de sorteos vespertinos que garantizan un flujo continuo de recursos para la salud pública en Colombia.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.