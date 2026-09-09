Número ganador del Super Astro Sol de hoy, miércoles 9 de septiembre: resultados último sorteo

Avanza la segunda semana del noveno mes del año y la expectativa crece en los puntos de venta de todo el país. Para la tarde de este miércoles 9 de septiembre de 2026, miles de colombianos aguardan la definición de una nueva jornada del Super Astro Sol, un juego de suerte y azar que destaca por integrar la numerología con los 12 signos del zodiaco.

En esta ocasión, organizamos la información en un formato de expediente de consulta rápida con todo el detalle de interés periodístico y de servicio al usuario.



FICHA DE RESULTADOS OFICIALES

Consulte en este módulo la combinación validada por las autoridades tras el cierre del juego:



Número ganador:

Signo zodiacal:

HOJA DE RUTA DEL APOSTADOR

Puntos de emisión: El sorteo se transmite en directo a las 4:00 p. m. (hora colombiana) por la señal abierta del Canal Uno .

El sorteo se transmite en directo a las (hora colombiana) por la señal abierta del . Mecánica de juego: El participante escoge un número de 4 cifras (entre 0000 y 9999) más un signo zodiacal obligatorio.

El participante escoge un número de 4 cifras (entre 0000 y 9999) más un signo zodiacal obligatorio. Límites de inversión: Se autorizan apuestas desde un costo mínimo de $500 pesos hasta un máximo de $10.000 pesos por tiquete.

MATRIZ DE PAGO DE PREMIOS

El sistema de premiación opera mediante el principio de multiplicador sobre el dinero jugado, estructurado de la siguiente forma:

Acierto total (4 cifras + signo exacto): Otorga un factor de pago de 42.000 veces la cifra apostada. Acierto parcial alto (3 cifras + signo exacto): Otorga un factor de pago de 1.000 veces la cifra apostada. Acierto parcial básico (2 cifras + signo exacto): Otorga un factor de pago de 100 veces la cifra apostada.

ECOSISTEMA REGULATORIO Y APORTE SOCIAL

Super Astro Sol es operado por la firma Corredor Empresarial S.A. bajo la estricta supervisión de Coljuegos, entidad adscrita al Gobierno Nacional. Más allá del componente recreativo, el marco legal colombiano contempla que una tajada de cada apuesta efectuada alimente las arcas de la salud pública, destinando fondos para la atención de la población más vulnerable.



INSTRUCTIVO DE COBRO DE PREMIOS

Para solicitar el desembolso de los tiquetes premiados en la jornada de este miércoles, atienda las siguientes disposiciones:



Documentación requerida: Cédula de ciudadanía original e intacta, acompañada del tiquete físico en perfecto estado de conservación.

Cédula de ciudadanía original e intacta, acompañada del tiquete físico en perfecto estado de conservación. Vías de pago: Operaciones de menor cuantía se pagan de inmediato en la red de aliados ( SuperGIROS o Su Red ). Cobros de mayor envergadura requieren radicación en las sedes administrativas principales con fotocopia de la cédula al 150%.

Operaciones de menor cuantía se pagan de inmediato en la red de aliados ( ). Cobros de mayor envergadura requieren radicación en las sedes administrativas principales con fotocopia de la cédula al 150%. Descuentos fiscales: Todo premio queda sujeto a una retención automática del 20% por concepto de Ganancias Ocasionales, en cumplimiento del Estatuto Tributario.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.