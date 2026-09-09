Bancos y entidades con las tasas más bajas para crédito de vivienda en septiembre de 2026

Quienes están pensando en comprar vivienda durante septiembre de 2026 tienen un elemento clave para comparar antes de solicitar financiamiento: la tasa de interés. Datos de la Superintendencia Financiera muestran diferencias de más de cinco puntos porcentuales entre las entidades que ofrecen créditos hipotecarios, una brecha que puede representar millones de pesos en el costo total de un préstamo a largo plazo.

De acuerdo con el reporte de tasas y desembolsos por modalidad de crédito de la Superintendencia Financiera, el sistema analizado incluye 16 entidades que realizaron desembolsos de crédito de vivienda, con una tasa promedio ponderada de 14,71 % efectivo anual (E.A.). La información corresponde a créditos efectivamente desembolsados y no a tasas promocionales publicitadas por las entidades.



Crédito de vivienda en Colombia: las tasas más bajas en septiembre de 2026

Al revisar el ranking de tasas promedio ponderadas, el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) aparece como la entidad con la tasa más baja del mercado, con 11,9 % efectivo anual. Le siguen Bancomeva, con 12,9 % E.A., y AV Villas, con 13,6 % E.A. Más adelante aparecen La Hipotecaria, con una tasa de 14,3 % E.A., y dos entidades con 14,4 % E.A.: Banco Caja Social y BBVA Colombia.

El grupo intermedio lo conforman Confiar con 14,8 %, Banco Davivienda con 14,9%, Banco de Occidente con 14,9% y Banagrario con 15,0%. Por encima de ese nivel se ubican Banco Davivienda y otras entidades tradicionales del mercado hipotecario, mientras que las tasas más altas del listado corresponden a Banco Unión, con 17,4%, Credifamilia, con 16,1 %, y Confiar, con 15,6%.



Uno de los aspectos más relevantes del informe es la distancia entre las tasas más bajas y las más altas. Mientras el Fondo Nacional del Ahorro registra una tasa promedio ponderada de 11,9 % E.A., Banco Unión reporta 17,4 % E.A.. La diferencia es de 5,5 puntos porcentuales. En los créditos de vivienda, donde los plazos suelen extenderse entre 10, 15 o incluso 20 años, una diferencia de varios puntos porcentuales puede traducirse en cambios significativos en el valor de las cuotas y en el monto total pagado por los compradores de vivienda.



Por esa razón, expertos del sector financiero suelen recomendar comparar varias ofertas antes de firmar un crédito hipotecario, revisar si la tasa es fija o variable y analizar costos adicionales como seguros, estudios de crédito y gastos asociados al desembolso. La información de la Superintendencia Financiera permite observar el comportamiento real de las colocaciones que están realizando las entidades vigiladas, convirtiéndose en una herramienta útil para quienes se encuentran en proceso de adquirir vivienda nueva o usada.



Ranking de bancos con las mejores tasas para vivienda en septiembre de 2026

Según los datos reportados por la Superintendencia Financiera, este es el grupo de entidades con las tasas más bajas para crédito de vivienda en septiembre de 2026:



Fondo Nacional del Ahorro: 11,9 % E.A.

Bancomeva: 12,9 % E.A.

AV Villas: 13,6 % E.A.

La Hipotecaria: 14,3 % E.A.

Banco Caja Social: 14,4 % E.A.

BBVA Colombia: 14,4 % E.A.

Confiar: 14,8 % E.A.

Banco Davivienda: 14,9 % E.A.

Banco de Occidente: 14,9 % E.A.

Banagrario: 15,0 % E.A.

El reporte también indica que durante el período analizado se registraron 4.193 desembolsos, por un monto cercano a $707.880 millones, distribuidos entre las 16 entidades participantes. La tasa promedio ponderada del mercado fue de 14,71 % efectivo anual. Para quienes proyectan comprar vivienda durante el segundo semestre de 2026, el ranking muestra que el Fondo Nacional del Ahorro, Bancomeva y AV Villas son las entidades que registran actualmente los costos financieros más bajos en materia de crédito hipotecario, mientras que otras entidades se mantienen por encima del promedio del mercado.

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ÁNGELA URREA PARRA

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