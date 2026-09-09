Resultados Chontico Día hoy, miércoles 9 de septiembre de 2026: números ganadores

Si hay un chance que mueve apuestas desde temprano en varias regiones del país es Chontico Día. Este sorteo forma parte de la familia Chontico y se realiza todos los días, incluidos domingos y festivos, convirtiéndose en una de las alternativas más consultadas por quienes siguen los resultados de los juegos de azar en Colombia. El sorteo se lleva a cabo a la 1:00 p. m., horario en el que se define el número ganador de cuatro cifras y la denominada quinta balota.

A diferencia de otros sorteos que se realizan en la mañana o en la noche, Chontico Día ocupa la franja del mediodía, por lo que muchas personas suelen revisar el resultado durante la jornada laboral o después del almuerzo para comprobar si su número salió favorecido.



Resultados Chontico Día hoy 9 de septiembre de 2026

Ya terminó el sorteo correspondiente al miércoles 9 de septiembre de 2026 y estos son los datos que buscan los apostadores:



Número ganador:

La Quinta:

Últimas tres cifras:

Últimas dos cifras:

Última cifra:

Cómo jugar Chontico Día

La mecánica del juego gira alrededor de un número de cuatro cifras. Para participar, se escoge una combinación entre 0000 y 9999, se define el valor de la apuesta y se registra la jugada en un punto autorizado. Después solo queda esperar la publicación del resultado oficial. Dependiendo de la modalidad seleccionada, se puede ganar acertando:



Las cuatro cifras.

Las tres últimas cifras.

Las dos últimas cifras.

La última cifra.

Algunas modalidades también incluyen la participación con la quinta balota, una cifra adicional que se revela junto con el número principal del sorteo. Chontico Día opera los siete días de la semana, incluyendo festivos, y su sorteo está programado para las 1:00 de la tarde. La marca Chontico también cuenta con otros sorteos en horarios diferentes. Entre ellos figura Chontico Noche, que se realiza más tarde, y Super Chontico Millonario, que tiene programación propia.

Cuando se publica el resultado oficial conviene revisar con atención cada cifra del número ganador. Muchas personas únicamente verifican el número completo y dejan pasar la oportunidad de comprobar si acertaron una terminación o una combinación parcial válida para premio según la modalidad apostada. Para este miércoles 9 de septiembre de 2026, el resultado del sorteo aparece en esta actualización como. Una vez se publique el reporte oficial podrán conocerse las cuatro cifras ganadoras, la quinta balota y las terminaciones derivadas del sorteo del día.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

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