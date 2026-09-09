Dorado Mañana resultados de hoy, 9 de septiembre de 2026: números ganadores

El Dorado Mañana es uno de los chances más consultados en Colombia. Hace parte de la familia de sorteos Dorado y realiza sorteos diarios en horario de mañana. Los jugadores pueden apostar números de hasta cuatro cifras y ganar premios según la cantidad de aciertos obtenidos. El sorteo se realiza de lunes a sábado sobre las 11:00 a. m., de acuerdo con la información publicada por plataformas de resultados y operadores de este juego de azar.

Cada día miles de personas revisan los resultados del Dorado Mañana para verificar si el número elegido coincide con el resultado oficial. El juego permite participar con diferentes modalidades de apuesta, desde una sola cifra hasta las cuatro cifras completas.



Resultados Dorado Mañana hoy 9 de septiembre de 2026

Número ganador:

La quinta cifra:

Una vez se publique el resultado oficial del sorteo, los jugadores podrán revisar si acertaron las cuatro cifras, las tres últimas cifras, la pata o la uña, modalidades que hacen parte del chance tradicional en Colombia. Antes del sorteo de este miércoles, el resultado más reciente correspondió al martes 8 de septiembre de 2026, cuando salió el número 8989. Otros resultados recientes fueron:



7 de septiembre: 6775

5 de septiembre: 3231

4 de septiembre: 2011

3 de septiembre: 0820

2 de septiembre: 5987

Cómo jugar Dorado Mañana

Si juega Dorado Mañana debe elegir un número de una, dos, tres o cuatro cifras y definir el valor de la apuesta. Posteriormente participa en el sorteo del día seleccionado. La modalidad más conocida es la apuesta de cuatro cifras. Para ganar, el número jugado debe coincidir con el resultado oficial en el mismo orden en que fue sorteado. También existen opciones para acertar solamente las tres últimas cifras, las dos últimas o la última cifra.

Algunos jugadores también incluyen la llamada quinta balota, una cifra adicional que puede aumentar el nivel de acierto requerido para ciertos premios. El horario habitual del Dorado Mañana es alrededor de las 10:55 de la mañana, de lunes a sábado. Algunas plataformas registran la publicación de resultados sobre las 11:30 a. m., una vez finaliza el proceso de sorteo y validación. Dorado Mañana es el primero de los sorteos diarios de la familia Dorado. Más tarde también se realizan los sorteos Dorado Tarde y Dorado Noche. Los premios dependen del tipo de apuesta y de la cantidad de cifras acertadas. Las referencias de pago más utilizadas en el chance indican que:



Cuatro cifras directas: 4.500 veces lo apostado

Tres cifras directas: 400 veces lo apostado

Dos cifras (pata): 50 veces lo apostado

Una cifra (uña): 5 veces lo apostado

Los valores finales pueden variar según la modalidad elegida y las condiciones vigentes del operador autorizado donde se realice la apuesta. La frecuencia de los sorteos ha convertido al Dorado Mañana en uno de los juegos de azar con mayor seguimiento entre los apostadores colombianos. Al realizarse casi todos los días de la semana, permite participar de manera constante y consultar resultados diariamente.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

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