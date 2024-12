Presidente de Fenalco, sobre salario mínimo en 2025: “No llegaría a un incremento de dos dígitos”

Nuevamente los trabajadores, empresarios y el Gobierno se sentarán a negociar el salario mínimo para el año 2025. Una de las voces que está dentro de esta concertación es la Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco Nacional. Noticias Caracol en vivo habló con él.

¿Hasta qué cifra cree usted que podría llegar el alza del salario mínimo para 2025?

“La verdad es que este año las cifras son bastante claras: una inflación que va a tender a la baja y obviamente siempre hay que tener en cuenta la productividad, pero no se podría llegar como lo quieren las centrales obreras a un salario mínimo o a un incremento de dos dígitos. Estamos en un momento en donde se está discutiendo una reforma laboral con profunda alza en los costos laborales como para que tengamos un salario mínimo desmedido, como se ha tenido de alguna manera generoso en los últimos dos años.

Esperamos que esta cifra sea concertada en un dígito, muy cerca a lo que va a terminar la inflación y, por otro lado, que podamos en la Comisión de Concertación revisar con lupa las cifras de productividad que arrojó el DANE, que nos parecen que son un poco delicadas en el sentido que no corresponden a la realidad económica y del empleo en Colombia”.

¿Cree que se pueda llegar pronto a una conciliación sobre el aumento del salario mínimo?

“Siempre la voluntad nuestra, como representantes de los empresarios, es llegar a esa concertación con argumentos, con razones, con las cifras, con lo que es el análisis técnico de lo que debe ser un incremento del salario mínimo.

Lamentablemente en los últimos años se ha politizado un poco esta mesa de concertación, no se ha vuelto a reunir. Fue muy lamentable que el proyecto de reforma laboral no pasara por la mesa de concertación laboral y obviamente eso ha vuelto tenso el ambiente, que esperamos se pueda de alguna manera distensionar en esta oportunidad negociando el incremento del salario mínimo”.

¿Cuál de esas cifras que contiene la productividad total de los factores va a llevar a la mesa de concertación?

“Básicamente nos preocupa que la economía en el tercer trimestre iba creciendo al 1,6% y el empleo escasamente al 0,7%, o sea que esa diferencia de 0,9 debería ser la productividad de los factores, pero la cifra arrojó el 1.75% y el 3% de la productividad por hora trabajada.

Aquí en Colombia no hay salarios por hora, o sea que eso no se debe tener en cuenta. Sin embargo, siempre que llegamos a la mesa de concertación las centrales obreras piden la cifra más alta, independientemente de las razones técnicas.

Nos preocupa que el año pasado la productividad fue de -0,1 y este año está dando un salto cuantitativo muy importante y consideramos que debemos de tener conocimiento explícito de cómo salió esta cifra.

Nos parece muy sorprendente, y no solamente a Fenalco sino a la mayoría de los gremios y a las organizaciones técnicas que se ocupan de esos cálculos, que las cifras difieren totalmente con las del DANE”.

¿Cuándo los empresarios van a dar a conocer la propuesta de cifra para el aumento del salario mínimo de 2025?

“La verdad es que nosotros queremos llegar unidos a colocar esa cifra y siempre la hemos concertado los cinco gremios que participamos de la Comisión de Concertación Laboral.

Esa cifra que ha colocado ACOPI no conocemos la justificación de ella. Queremos esperar porque hoy vamos a analizar precisamente ese factor de la productividad, falta que el Banco de la República arroje cuál va a ser la inflación esperada. Nosotros creemos que con el 4,4% que va de la inflación este año hasta octubre, esta no debería llegar a más del 5%, o sea que si le sumáramos la productividad del salario no podría estar más allá del 6,5% en esta oportunidad, quizás tendiendo a 6%.

Esos son los cálculos que hacemos y los empresarios estaremos dispuestos a colocar una cifra una vez concertemos entre nosotros mismos antes de concertar con los demás actores de la mesa”.

¿Según los datos de la inflación, qué les convendría más a las personas sobre la fijación del nuevo salario mínimo?

“Siempre uno como empleado está esperando que la cifra suba lo más posible, pero lo que no nos damos cuenta es que también en la medida que suba mucho la capacidad adquisitiva de alguna manera se limita, porque en esa misma proporción suben los costos laborales de las empresas y los costos laborales afectan en gran magnitud el precio final de los productos. O sea, si el salario sube mucho, bienvenido, pero también van a subir los precios, entonces por eso hay que tener un sano equilibrio entre lo que debe ser un salario justo, que reconozca la capacidad adquisitiva de todos los trabajadores, pero que no desborde los costos laborales de las empresas.

Con los costos laborales, si pasa la reforma laboral en el Senado, las empresas, especialmente las micro, pequeñas y medianas empresas estarían con costos laborales, sumado al salario mínimo cerca del 30%. O sea que eso va a tener un factor inflacionario el año entrante y a la gente se le va a hacer mucho más caro el año entrante, a pesar de que suba el salario mínimo en una magnitud importante”.

¿Qué proyecciones económicas se hacen para el año 2025?

“Bueno, la verdad es que el año 2025 en materia económica va a ser un año bastante incierto. Digamos que hay una noticia muy positiva que es el control, poco a poco, que está tomando el Banco de la República de la inflación. O sea, tenemos una inflación a la baja, lo cual es muy bueno porque esa inflación a la baja va a producir más baja en las tasas de interés, se va a abaratar el costo del capital, se abarata también el costo de consumo de las tarjetas de crédito y esto de alguna manera mejora la dinámica del consumo y por otro lado estimula a invertir, porque obviamente ya no va a ser tan rentable tener la plata en los bancos sino salir a buscar negocios, inyectarlo en las empresas. Eso es muy positivo, pero lo que es preocupante es qué va a pasar con las dos reformas que van a afectar la economía.

Insisto, la reforma laboral va a incrementar los costos laborales sustancialmente y, por otro lado, si prospera la reforma tributaria o llamada ley de financiamiento también va a afectar muy duro el bolsillo de los colombianos y va a afectar muchísimo la dinámica de la economía del país.

Por otro lado, tenemos un problema de las finanzas públicas ya sabemos que por cuenta de que la economía no está creciendo lo suficiente, ni a las empresas les está yendo también, o mejor, a muchas les está yendo mal, el recaudo tributario, producto de los impuestos de esas empresas, ha caído: ahora en octubre la cifra fue del 41,1%. Eso quiere decir que, lamentablemente, tenemos un problema también de déficit fiscal en la economía y por otro lado con el sistema general de participación aprobado, las finanzas del estado se van a lesionar mucho más.

Digamos entonces que la economía del 2025 está muy incierta y va a depender mucho de si prospera o no esas dos leyes en el Congreso de la República”.