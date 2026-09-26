Super Astro Luna hoy: estos fueron los resultados del sorteo del sábado 26 de septiembre de 2026

Si hay un juego de azar que se diferencia de los chances tradicionales, ese es Super Astro Luna. Mientras en la mayoría de sorteos basta con acertar una combinación numérica, en esta modalidad también entra en juego el signo zodiacal, un elemento que lo ha convertido en una de las opciones más llamativas para miles de apostadores en Colombia. Cada noche, los participantes esperan conocer no solo las cuatro cifras favorecidas, sino también el signo que acompaña el resultado oficial. Para el caso de los sábados, el sorteo Super Astro Luna tiene una programación especial y se realiza sobre las 10:42 p. m., horario en el que miles de jugadores verifican si lograron acertar la combinación completa para acceder a alguno de los premios disponibles.



Números ganadores del Super Astro Luna hoy 26 de septiembre de 2026

Tras el sorteo correspondiente a este sábado 26 de septiembre de 2026, estos fueron los resultados:



Número ganador:

Signo zodiacal:

El signo del zodiaco, la característica que lo hace diferente

Una de las particularidades de Super Astro Luna es que no basta con elegir un número de cuatro cifras. Los jugadores también deben seleccionar uno de los doce signos zodiacales disponibles o participar mediante modalidades que incluyen todos los signos para aumentar las posibilidades de acierto. Esta mecánica ha permitido que el juego se diferencie dentro del mercado colombiano de apuestas, ya que combina elementos numéricos con referencias astrológicas que forman parte de la apuesta. Además, el sistema contempla diferentes categorías de premios para quienes aciertan las cuatro cifras, las tres últimas o las dos últimas, siempre ligadas al signo zodiacal correspondiente.

Uno de los errores más comunes entre algunos participantes es fijarse únicamente en el número ganador. Sin embargo, en Astro Luna el signo también desempeña un papel fundamental en determinadas modalidades de apuesta. Por eso conviene revisar cuidadosamente todos los datos registrados en el comprobante. También es recomendable comprobar que el tiquete esté en buen estado y conservarlo hasta confirmar cualquier premio. Las apuestas de este juego pueden realizarse desde montos bajos, por lo que cada día miles de personas participan en distintos puntos autorizados del país.

Super Astro cuenta con dos sorteos principales: Astro Sol y Astro Luna. La versión nocturna es una de las más consultadas porque cierra la jornada de apuestas y suele concentrar una amplia cantidad de jugadores pendientes de los resultados. De hecho, los registros oficiales muestran que diariamente se contabilizan miles de ganadores en diferentes categorías de premios, convirtiéndolo en uno de los juegos más reconocidos dentro del portafolio de suerte y azar en Colombia. Ahora que ya conoce el resultado de Super Astro Luna de hoy, sábado 26 de septiembre de 2026, puede revisar su apuesta y confirmar si el número y el signo favorecidos coincidieron con la combinación que eligió para esta noche.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

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