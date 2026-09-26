Lotería del Cauca resultados del 26 de septiembre de 2026: siga EN VIVO el sorteo de hoy

La Lotería del Cauca celebró este sábado 26 de septiembre una nueva edición de su tradicional sorteo semanal, uno de los más reconocidos del suroccidente colombiano. Miles de jugadores en diferentes regiones del país estuvieron pendientes de los resultados con la ilusión de llevarse alguno de los millonarios premios que ofrece este juego de azar. Esta lotería, identificada con el lema “Tu Estrella de la Suerte”, cuenta con una amplia trayectoria en Colombia y destina recursos al financiamiento de programas sociales y del sector salud. Además, se ha consolidado como una de las loterías departamentales más consultadas cada fin de semana.



Los sorteos de la Lotería del Cauca se realizan todos los sábados en horario nocturno bajo la modalidad de cuatro cifras más serie, mecanismo mediante el cual los participantes deben acertar tanto el número ganador como la serie sorteada para acceder al premio mayor.



Resultado Lotería del Cauca del 26 de septiembre de 2026

De acuerdo con el sorteo 2630 realizado esta noche, los resultados del premio mayor fueron los siguientes:



Número ganador:

Serie:

Además del premio mayor, la entidad entregó numerosos premios secos en diferentes categorías, lo que incrementa las oportunidades de obtener ganancias para quienes compraron billete completo o fracciones. La Lotería del Cauca realiza su sorteo semanal cada sábado. La programación oficial indica que el juego se desarrolla en horario nocturno, alrededor de las 11:00 p. m., momento en el que se conocen las cifras ganadoras del premio mayor y de los distintos premios secos.



¿Cuánto cuesta el billete de la Lotería de Cauca?

Para el plan vigente de premios, el billete completo tiene un valor de $20.000, mientras que cada fracción puede adquirirse por aproximadamente $5.000, dependiendo del distribuidor autorizado. Esta modalidad permite que más jugadores participen sin necesidad de comprar el billete completo. La entidad recomienda adquirir los billetes únicamente a través de vendedores autorizados y conservarlos en perfecto estado hasta la realización del sorteo y la eventual reclamación de premios. La Lotería del Cauca cuenta con un atractivo esquema de premios para sus apostadores. Según la información publicada por la entidad, el plan contempla:



1 Premio Mayor de $8.000 millones

1 premio de $200 millones

2 premios de $100 millones

3 premios de $50 millones

27 premios de $10 millones

Si las cifras de su billete coinciden con alguno de los resultados oficiales, lo más importante es conservar el documento original sin tachaduras, roturas ni alteraciones. Posteriormente, puede consultar los canales oficiales de la entidad para verificar el procedimiento correspondiente al cobro del premio. También es recomendable validar tanto el número como la serie, ya que ambos elementos son determinantes en la asignación de los premios principales.

La Lotería del Cauca continúa siendo una de las preferidas por los apostadores colombianos gracias a sus sorteos semanales, su trayectoria y los importantes premios que ofrece. Cada sábado reúne a miles de personas que esperan acertar la combinación ganadora y cambiar su suerte con uno de los premios disponibles.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

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