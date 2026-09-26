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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Lotería de Boyacá resultados sábado 26 de septiembre 2026: números ganadores premio mayor

Lotería de Boyacá resultados sábado 26 de septiembre 2026: números ganadores premio mayor

La Lotería de Boyacá inicia su sorteo sobre las 10:40 de la noche; no obstante, los resultados del premio mayor se conocen después de las 11:00 p.m.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 26 de sept, 2026
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Lotería de Boyacá 26 de septiembre 2026: números ganadores premio mayor
Lotería de Boyacá 26 de septiembre 2026: números ganadores premio mayor -
Lotería de Boyacá - Canva

La Lotería de Boyacá volvió a captar la atención de miles de jugadores este sábado 26 de septiembre de 2026 con una nueva edición de uno de los sorteos tradicionales de Colombia. Semana tras semana, esta lotería entrega millonarios premios y mantiene una amplia base de apostadores que esperan convertirse en los próximos ganadores del premio mayor. Para esta jornada se realizó el sorteo número 4643, consecutivo al sorteo 4642 efectuado el pasado 19 de septiembre. La entidad continúa consolidándose como una de las loterías departamentales más reconocidas del país, gracias a su trayectoria y a los importantes premios que pone en juego cada sábado.

La Lotería de Boyacá se juega semanalmente los sábados y su sorteo se realiza en horario nocturno. Los resultados son seguidos por apostadores de distintas regiones del país, quienes adquieren billetes completos o fracciones con la esperanza de acertar el número y la serie ganadores.

Resultado de la Lotería de Boyacá del 26 de septiembre de 2026

De acuerdo con el sorteo realizado este sábado, los resultados fueron los siguientes:

  • Número ganador:
  • Serie:

Además del premio mayor, la lotería entregó múltiples premios secos distribuidos en diferentes categorías económicas, ampliando las posibilidades de ganar para quienes participaron en esta edición.

¿A qué hora juega la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá realiza sus sorteos todos los sábados en horario nocturno. La programación oficial indica que el juego se desarrolla alrededor de las 10:30 de la noche, aunque algunos portales de resultados reportan la publicación definitiva de cifras pocos minutos después del cierre del sorteo. Esta frecuencia semanal la convierte en una de las loterías más esperadas de cada fin de semana, junto con otros sorteos tradicionales del país.

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Los jugadores pueden participar adquiriendo un billete completo, cuyo costo es de 20 mil pesos, o comprando fracciones. que cuestan 5 mil pesos cada una. Actualmente, la lotería permite verificar premios tanto para quienes adquirieron el billete completo como para quienes jugaron con una o varias fracciones, una modalidad ampliamente utilizada por los apostadores colombianos. Antes de reclamar cualquier premio, es importante conservar el billete en buen estado, ya que el documento constituye el soporte oficial para acreditar la propiedad del premio obtenido.

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El hecho de que este sábado se haya celebrado el sorteo 4643 refleja la larga historia de la Lotería de Boyacá dentro del sector de juegos de suerte y azar en Colombia. Cada semana, la entidad desarrolla sorteos que contribuyen a la financiación de programas relacionados con la salud pública, una característica compartida por las loterías departamentales del país. En el sorteo anterior, correspondiente al número 4642, el premio mayor fue ganado por el número 8004 de la serie 240, lo que demuestra que cada semana se renuevan las expectativas de los participantes.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

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