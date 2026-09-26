Lotería de Boyacá, Lotería del Cauca y Baloto: resultados del 26 de septiembre de 2026

La noche de este sábado 26 de septiembre dejó importantes resultados para los aficionados a los juegos de suerte y azar en Colombia. La Lotería de Boyacá, la Lotería del Cauca y el Baloto concentraron la atención de miles de jugadores que esperaban conocer las cifras ganadoras para verificar sus billetes y apuestas.



Resultados de la Lotería de Boyacá del 26 de septiembre de 2026

La Lotería de Boyacá realizó este sábado el sorteo número 4643, continuando una tradición que supera los cuatro mil seiscientos sorteos realizados. Esta lotería es reconocida por ofrecer uno de los premios mayores más altos entre las loterías departamentales del país. Para esta jornada, el premio mayor alcanzó los $16.000 millones, una cifra que la mantiene entre las loterías más atractivas para los apostadores colombianos. El sorteo se efectuó en horario nocturno, como ocurre todos los sábados. El número ganador del premio mayor es el siguiente:



Número:

Serie:

Además del premio mayor, la entidad entregó decenas de premios secos en distintas categorías económicas. En el sorteo anterior, el número ganador fue el 8004 de la serie 240, correspondiente al sorteo 4642 del pasado 19 de septiembre, lo que demuestra la continuidad semanal del juego. La lotería también cuenta con el sorteo complementario denominado Boyalotto, así como múltiples premios secos que incrementan las posibilidades de ganar para quienes adquieren billete completo o fracciones.



Resultados de la Lotería del Cauca del 26 de septiembre de 2026

Otra de las loterías protagonistas de este sábado fue la Lotería del Cauca, una de las más tradicionales del suroccidente colombiano y conocida por su lema"Tu Estrella de la Suerte". La entidad realiza sorteos todos los sábados bajo el formato de cuatro cifras más serie. Actualmente, la lotería ofrece un premio mayor de $8.000 millones, además de una amplia bolsa de premios secos distribuidos entre diferentes categorías. C continuación, los resultados del premio mayor:



Número:

Serie:

Uno de los aspectos que atrae a los jugadores es su plan de premios, que incluye:



1 premio mayor de $8.000 millones

1 premio de $200 millones

2 premios de $100 millones

3 premios de $50 millones

27 premios de $10 millones

Resultados del Baloto y Revancha del sábado 26 de septiembre de 2026

El Baloto sigue siendo uno de los juegos de azar más populares en Colombia debido a sus pozos acumulados y a la posibilidad de acceder a premios multimillonarios mediante la selección de cinco números y una superbalota. Este juego se realiza dos veces por semana, los miércoles y sábados. Los participantes debieron seleccionar cinco números entre 43 posibles y una superbalota entre 16 opciones, formato que mantiene la expectativa de millones de jugadores en todo el país.



Resultado del Baloto

Números ganadores:

Superbalota:

Resultado del Baloto Revancha

Números ganadores:

Superbalota:

La modalidad Revancha permite participar por un segundo pozo acumulado utilizando la misma apuesta realizada para Baloto, razón por la cual se ha convertido en una alternativa ampliamente utilizada por los jugadores colombianos.

Con los resultados ya confirmados, los participantes de la Lotería de Boyacá, la Lotería del Cauca y el Baloto pueden revisar sus billetes y apuestas para determinar si obtuvieron alguno de los premios disponibles. Las autoridades y operadores recomiendan conservar los comprobantes originales y verificar los resultados únicamente a través de canales oficiales antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

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