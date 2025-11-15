En vivo
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / ¿Qué productos colombianos seguirán pagando arancel recíproco del 10% a Estados Unidos?

¿Qué productos colombianos seguirán pagando arancel recíproco del 10% a Estados Unidos?

La exención del arancel recíproco del 10% deja libre al 13% de la canasta agropecuaria, incluyendo productos como el café, el cacao y el aguacate, entre otros. Gremios dicen que hay tareas pendientes y piden ayuda del Gobierno nacional.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 15 de nov, 2025
Editado por: Sandra Soriano Soriano
¿Qué productos colombianos seguirán pagando arancel recíproco del 10% a Estados Unidos?

