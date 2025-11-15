¿Qué productos colombianos seguirán pagando arancel recíproco del 10% a Estados Unidos?

Los cultivadores y empresarios colombianos recibieron una buena noticia, luego de que el Gobierno de Estados Unidos anunciara la eliminación de los aranceles recíprocos para productos como el café, el cacao, el banano, el aguacate, el tomate, el limón, el mango, la piña, el coco, entre otros, lo que genera un alivio para las exportaciones colombianas y favorece la competitividad frente a alimentos procedentes de otros países.

El precio del café subió un 20% en agosto y septiembre en Estados Unidos. Tras el anuncio del viernes, el presidente de la Asociación Nacional del Café, Bill Murray, aseguró en un comunicado que la decisión ayudará a "suavizar la presión del coste de vida para los dos tercios de la población adulta estadounidense que consume café cada día".

“Allí está reflejado el interés de los Estados Unidos. ‘Yo necesito estos productos, no los voy a gravar porque si les pongo impuesto el consumidor estadounidense los tiene que comprar más costosos’. Ellos son realistas. ‘Vamos a eliminar este arancel a productos que necesitamos importar y que nosotros no producimos o producimos de manera insuficiente y por lo tanto los tenemos que comprar afuera’”, explicó Javier Díaz, presidente de Analdex.



Aunque el anuncio del presidente Donald Trump cobija a otros países, en el caso de Colombia el 64% de la canasta exportadora quedó exonerada de aranceles recíprocos.



¿Qué productos seguirán pagando el arancel recíproco?

“La exención del arancel recíproco del 10% deja libre al 13% de la canasta agro (US$1.882,3 millones). Sumando petróleo y oro, el 64% de las exportaciones de Colombia a Estados Unidos queda sin ese recargo. Falta negociar el resto”, dijo María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo-Americana (AmCham Colombia).



Precisó que “si bien esto es una gran oportunidad, todavía tenemos tareas pendientes por desarrollar y tareas que definitivamente, a pesar del esfuerzo que hacemos nosotros desde el sector empresarial para poder mantener estos canales, se requiere del esfuerzo por parte del Gobierno nacional porque hay temáticas donde nosotros no entramos a hacer negociaciones, sino es entre dos gobiernos”.

Los otros productos que tendrán que seguir pagando el 10% de aranceles son las flores, la tilapia, la panela y el azúcar. Para su exoneración, se requieren acuerdos entre los gobiernos.

Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), comentó que la exoneración es en “países que logran acuerdos en materia de seguridad y otros temas con los Estados Unidos. El llamado al Gobierno nacional, como lo hicimos antes y lo reiteramos ahora, pues hay que entrar a buscar esos acuerdos porque no podemos quedar en desventaja para algunos productos como los que le he mencionado frente a otros países que seguramente avanzarán de una manera más ágil y tendrán una ventaja en materia arancelaria”.

Entre enero y agosto de 2025, las exportaciones de café desde Colombia hacia Estados Unidos superaron los 1.400 millones de dólares, las de flores llegaron a 1.352 millones de dólares y las de banano a 216 millones de dólares, según la SAC.

