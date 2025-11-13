En vivo
Cabezote Los Informantes
LOS INFORMANTES

La tragedia de Armero: las lecciones que dejó el drama vivido en Colombia hace 40 años

La vulcanóloga Marta Calvache, quien estuvo muy cerca de la erupción de un volcán y vivió para contarlo, había visitado el Nevado del Ruiz con un grupo de científicos un día antes de la catástrofe en la que murieron 25 mil personas.

Por: Carolina Valencia Lucas
Actualizado: 13 de nov, 2025
