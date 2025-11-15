En vivo
Video del momento exacto de impresionante explosión en zona industrial de Buenos Aires, Argentina

Video del momento exacto de impresionante explosión en zona industrial de Buenos Aires, Argentina

Reportan más de 20 personas heridas tras la fuerte explosión luego de un incendio en una fábrica de la provincia Ezeiza, de Buenos Aires. Columnas de humo alcanzaron los 20 metros de altura.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 15 de nov, 2025
Impresionante explosión en zona industrial de Buenos Aires, Argentina
Impresionante explosión en zona industrial de Buenos Aires, Argentina
Tomada de X: @TTendenciaX

