Video del momento exacto de impresionante explosión en zona industrial de Buenos Aires, Argentina

Varios videos virales muestran el momento exacto en que se produjo una explosión en un sector industrial de la localidad bonaerense de Carlos Spegazzini, en el partido de Ezeiza, situado al sur de la ciudad de Buenos Aires. Las imágenes, captadas desde distintos ángulos, reflejan la potencia de un estallido que generó una columna de fuego visible desde gran distancia y provocó daños en viviendas, detención de vuelos y una cadena de emergencia en la zona.

La explosión se originó poco después de las 9 de la noche del viernes 14 de noviembre, en el llamado Polígono de Spegazzini, un área industrial abierta donde operan varias plantas químicas, petroquímicas y de plásticos, ubicadas cerca de la autopista Ezeiza–Cañuelas. Un hombre que grababa el incendio de una fábrica relató que fue sorprendido por un estruendo, se vio lanzado por los aires y quedó conmocionado por la fuerza del impacto.



Hay más de 24 heridos tras explosión en fábrica de Buenos Aires, Argentina

Al menos 24 personas resultaron heridas en la explosión, incluyendo residentes de barrios cercanos y trabajadores. Los hospitales locales recibieron pacientes con quemaduras, politraumatismos, cortes por vidrios rotos, y en casos aislados un infarto y una mujer embarazada con síntomas de intoxicación por inhalación de humo, que fue remitida a terapia intensiva. Ninguno de los heridos fue reportado como crítico, aunque varios requirieron atención médica urgente.



La onda expansiva generó roturas de ventanas y daños estructurales en casas situadas en un radio de varios kilómetros, lo que obligó a evacuar viviendas y suspender el tránsito en rutas principales. Portones y cielorrasos fueron desplazados por la fuerza del estallido.



Interrupción de vuelos y operativos de emergencia

La explosión tuvo impacto sobre el tráfico aéreo en el aeropuerto internacional Ministro Pistarini, ubicado a unos 12 kilómetros del lugar del incidente. Varios vuelos fueron demorados o desviados como medida preventiva. Asimismo, la autopista Ezeiza–Cañuelas fue cerrada, y el acceso fue restringido mientras los equipos de bomberos trabajaban en la zona.



Las autoridades activaron un plan de contingencia: más de 20 dotaciones de bomberos de Ezeiza, Cañuelas y Esteban Echeverría asistieron al incendio; Defensa Civil movilizó unidades especiales y un helicóptero; y se desplegaron servicios sanitarios para atender a los afectados. El Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner y el Eurnekian fueron habilitados con planes de emergencia, y ambulancias llenaron las vías de acceso.



Incendio en múltiples plantas industriales

El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, informó que el fuego alcanzó al menos cinco instalaciones dentro del polígono industrial, incluidas una fábrica de neumáticos, una planta de agroquímicos, una papelera, una planta de envases plásticos y un depósito de la empresa Iron Mountain. La empresa Iron Mountain fue mencionada debido a un histórico incendio en Barracas en 2014, lo cual genera preocupación por los materiales almacenados.

Por su parte, la empresa Albanesi, cercana a la zona del siniestro, activó sus protocolos de seguridad y evacuación. Los bomberos enfrentaron un incendio de gran magnitud, con fuego intenso y columnas de humo que alcanzaron los 20 metros de altura.



Testimonios en videos

Los videos captados por vecinos y un pasajero en un vuelo cercano muestran la explosión con claridad. En uno se observa una gigantesca bola de fuego seguida por la onda expansiva que sacude estructuras cercanas. En otros se aprecia cómo operarios corren para ponerse a salvo mientras las llamas avanzan sin control. Las redes sociales sirvieron para difundir las imágenes, que ilustran de forma cruda la magnitud del evento.

Un pasajero que transmitió desde un avión en vuelo hacia Ezeiza afirmó que la explosión fue visible en pleno cielo nocturno, y para muchos testigos fue comparable al temblor de un terremoto. Vecinos contaron que el fuego fue visible a decenas de kilómetros, que escucharon explosiones sucesivas y que sintieron olor a pólvora y materiales plásticos quemados.

¿Qué provocó la explosión?

Hasta el cierre de esta edición, las causas de la explosión no habían sido determinadas. El intendente Granados señaló que se está investigando si el foco fue una planta química, una fábrica de plásticos o un depósito de neumáticos. Se descartó la hipótesis del impacto de una aeronave. Personal de Defensa Civil y peritos trabajan para identificar el punto exacto de origen y condiciones que permitieron el estallido.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

