Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
ECONOMÍA  / Trump anula aranceles recíprocos para productos agrícolas como el café, grano que exporta Colombia

Trump anula aranceles recíprocos para productos agrícolas como el café, grano que exporta Colombia

Los impuestos que elimina son los fijados este 2025, pero las demás obligaciones seguirán aplicándose. La Federación Nacional de Cafeteros reaccionó a la noticia.

Por: AFP
Actualizado: 14 de nov, 2025
Comparta en:
Editado por: Sandra Soriano Soriano
Trump anula aranceles recíprocos para productos agrícolas como el café, grano que exporta Colombia
JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

