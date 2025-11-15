En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
RICARDO GONZÁLEZ
AVIONES GRIPEN
LATIN GRAMMY
TRAGEDIA DE ARMERO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Tercer tren del Metro ya está en Bogotá, confirma el alcalde Galán: imágenes del recorrido

Tercer tren del Metro ya está en Bogotá, confirma el alcalde Galán: imágenes del recorrido

El arribo de este tren se anticipó tras un contratiempo el 30 de octubre, cuando un accidente durante el transporte de vagones entre Changchun y Qingdao dejó tres de los seis afectados.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 15 de nov, 2025
Comparta en:
Tercer tren del Metro ya está en Bogotá, confirma el alcalde Galán: imágenes del recorrido
Tercer tren del Metro ya está en Bogotá, confirma el alcalde Galán: imágenes del recorrido -
Carlos Fernando Galán

Publicidad

Publicidad

Publicidad