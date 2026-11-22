Chontico Día hoy, 22 de noviembre: consulte el resultado y la quinta balota del sorteo

Este domingo 22 de noviembre de 2026 se realiza un nuevo sorteo de Chontico Día, juego de chance que cuenta con jornadas diarias en Colombia. Los participantes esperan conocer las cuatro cifras ganadoras y la quinta balota para comprobar si sus apuestas coinciden con el resultado de esta edición.

La extracción está programada para la 1:00 de la tarde, según el horario publicado para este juego. Al momento de esta consulta, el sorteo todavía no se había realizado, por lo que los números ganadores permanecían pendientes.

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Resultado de Chontico Día hoy, 22 de noviembre

Estos son los datos de la jornada de este domingo:



Número ganador: 3337

Quinta balota: 7

Una vez finalice la extracción, los participantes podrán comparar el resultado con las cifras registradas en sus comprobantes y verificar si obtuvieron algún premio.



¿Qué cayó en el último sorteo de Chontico Día?

El resultado más reciente corresponde al sábado 21 de noviembre de 2026. En esa jornada, el número ganador fue 9726 y la quinta balota fue el 3, correspondiente al sorteo 5430.



Los jugadores también pueden revisar las terminaciones del número ganador:



Cuatro cifras: 9726.

Tres últimas cifras: 726.

Tres primeras cifras: 972.

Dos últimas cifras: 26.

Última cifra: 6.

¿Cómo se juega Chontico Día?

Para participar, el jugador debe escoger un número de cuatro cifras y definir el tipo de apuesta que desea realizar. Entre las modalidades disponibles están las jugadas de cuatro cifras, tres cifras, dos cifras —conocidas como pata— y una cifra —denominada uña—.

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También existe la posibilidad de apostar a la quinta balota, una cifra adicional que se anuncia junto con el resultado principal. Los premios dependen de la modalidad seleccionada, el valor apostado y las condiciones establecidas por el operador.

¿Cómo reclamar un premio de Chontico Día?

Quienes obtengan una combinación ganadora deben conservar el tiquete original y presentarlo para verificar la apuesta. También deben contar con su documento de identidad para adelantar el proceso de cobro.

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Los requisitos y puntos de pago pueden variar según el valor del premio. Por eso, se recomienda consultar con el operador o los distribuidores autorizados las condiciones específicas antes de realizar la reclamación.

Los participantes deben verificar los resultados publicados y comparar cuidadosamente las cifras de sus comprobantes antes de iniciar cualquier trámite.

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