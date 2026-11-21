Miles de apostadores estuvieron atentos este sábado 21 de noviembre de 2026 a una nueva edición del Sinuano Noche, uno de los sorteos de chance más consultados en Colombia, especialmente en la región Caribe. Este juego se caracteriza por entregar un número ganador de cuatro cifras y una quinta balota, elementos que determinan los premios según la modalidad de apuesta elegida.



Resultado del Sinuano Noche hoy 21 de noviembre de 2026

Estos fueron los resultados del sorteo de este sábado:



Número ganador: 6618

Quinta balota: 15

Los participantes deben comparar las cifras registradas en sus tiquetes con el resultado oficial para verificar si obtuvieron algún premio en las modalidades habilitadas por el juego. De otro lado, El Sinuano Noche realiza sorteos todos los días, aunque el horario cambia según la jornada. De lunes a sábado, el sorteo se desarrolla alrededor de las 10:30 de la noche, mientras que los domingos y festivos se adelanta para realizarse cerca de las 8:30 p. m. Estas franjas horarias son las que habitualmente siguen los jugadores para conocer los números ganadores de cada jornada.

Antes del sorteo de este 21 de noviembre, el resultado más reciente correspondía al viernes 20 de noviembre de 2026. En esa ocasión, el número ganador fue el 5363 y la quinta balota correspondió al 6. Este resultado se convirtió en la referencia inmediata para quienes hacen seguimiento diario a los sorteos y revisan tendencias históricas del juego.



¿Cómo se juega el Sinuano Noche?

La mecánica es similar a la de otros juegos de chance del país. El apostador elige una combinación de cuatro cifras entre el 0000 y el 9999 y registra su apuesta en puntos autorizados o plataformas habilitadas. Posteriormente, selecciona la modalidad de juego y el monto que desea apostar. Una vez se realiza el sorteo, el resultado oficial determina si existe o no algún acierto ganador. El Sinuano Noche ofrece diferentes alternativas que permiten ganar premios de acuerdo con la cantidad de números acertados. Entre las modalidades más conocidas se encuentran:



Cuatro cifras directas o pleno.

Cuatro cifras combinadas.

Tres cifras.

Dos cifras o pata.

Una cifra o uña.

Cuatro cifras más quinta balota.

¿Cuánto paga el Sinuano Noche?

Los planes de premios del chance establecen pagos proporcionales al nivel de acierto obtenido. De acuerdo con los valores de referencia publicados para este tipo de sorteos, los jugadores pueden recibir:



5 veces lo apostado por acertar la última cifra.

50 veces lo apostado por acertar las dos últimas cifras.

400 veces por acertar las tres últimas cifras.

4.500 veces por acertar las cuatro cifras directas.

Hasta 63.000 veces el valor apostado al acertar las cuatro cifras y la quinta balota.

Por esta razón, la modalidad que incluye la quinta balota suele ser una de las más atractivas para muchos jugadores.



¿Qué es la quinta balota?

Además del número principal de cuatro cifras, el Sinuano Noche incorpora una quinta balota que complementa el resultado oficial. Esta cifra adicional amplía las posibilidades de juego y permite acceder a premios superiores en determinadas modalidades. Por eso, los resultados oficiales siempre incluyen tanto el número ganador como la quinta balota correspondiente a cada sorteo. Entre quienes juegan chance de manera frecuente es común escuchar expresiones como "pata" y "uña".

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La pata corresponde a las dos últimas cifras del número ganador, mientras que la uña equivale a la última cifra. Por ejemplo, en el resultado 0214, la pata es 14 y la uña es 4. Estas modalidades suelen ser elegidas por apostadores que prefieren realizar inversiones más bajas manteniendo opciones de premio.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

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