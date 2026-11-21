La noche de este sábado reúne tres de los sorteos más seguidos por los aficionados a los juegos de suerte y azar en Colombia. Además de las tradicionales Lotería de Boyacá y Lotería del Cauca, miles de jugadores esperan el resultado del Baloto, cuyo acumulado suele captar la atención. A medida que avanzan las horas de la noche, los participantes permanecen pendientes de los canales oficiales para conocer los números ganadores, las series favorecidas y el desenlace de uno de los sábados más activos para las loterías colombianas.
Así va la jornada de sorteos de este sábado, 21 de noviembre de 2026
Lotería de Boyacá
- Número ganador:
- Serie:
Lotería del Cauca
- Número ganador:
- Serie:
Baloto
- Número ganador:
- Superbalota:
Revancha
- Número ganador:
- Superbalota:
Aunque comparten la expectativa de entregar millonarios premios, estos juegos funcionan de manera diferente. Las loterías de Boyacá y Cauca utilizan el sistema de cuatro cifras más serie, mecanismo mediante el cual se determina el premio mayor y buena parte de los premios secos de cada jornada. Por su parte, Baloto opera bajo el formato de loto, en el que los participantes seleccionan cinco números y una superbalota para competir por un acumulado que aumenta cuando no hay ganadores del premio principal.
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La Lotería de Boyacá y la Lotería del Cauca realizan sus sorteos en horario nocturno de sábado y los resultados del premio mayor se conocen alrededor de las 11 de la noche. Baloto también celebra sorteos los miércoles y sábados en horario cercano a las 10:30 p. m., por lo que los resultados de los tres juegos suelen conocerse durante la misma franja de la noche. Los organizadores recomiendan conservar los billetes o comprobantes originales en perfecto estado mientras se verifican los resultados oficiales. Este documento es indispensable para cualquier proceso de reclamación. Asimismo, los premios de alto valor están sujetos a procesos de validación e identificación establecidos por la normativa colombiana para los juegos de suerte y azar.
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL