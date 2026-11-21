Los sorteos de Baloto y Baloto Revancha se realizaron este sábado, 21 de noviembre de 2026. Miles de apostadores en todo el país estuvieron pendientes de los números ganadores, especialmente porque ambos juegos ofrecen acumulados multimillonarios que crecen cuando no aparece un ganador de la máxima categoría. Recuerde que el Baloto hoy cuenta con un acumulado de $21.600 millones y la Revancha, con uno de $2.400 millones.



Baloto y Revancha resultados del 21 de noviembre de 2026

Baloto

Número ganador: 10 - 40 - 05 - 39 - 37

Superbalota: 04

Baloto Revancha

Número ganador: 37 - 14 - 26 - 25 - 38

Superbalota: 03

Con estos resultados, los participantes pueden revisar sus tiquetes para verificar si obtuvieron algún premio en las diferentes categorías de aciertos habilitadas por el juego. Además del acumulado principal, Baloto premia otras combinaciones de números y superbalota, por lo que no es necesario acertar todos los números para resultar ganador.



Cómo jugar Baloto y Revancha

Baloto es un juego tipo loto en el que el apostador debe seleccionar cinco números entre el 1 y el 43, además de una superbalota entre el 1 y el 16. El jugador también puede dejar que el sistema realice una selección automática de los números. La modalidad Baloto Revancha funciona como un sorteo adicional. Utiliza exactamente la misma combinación escogida para el Baloto principal, lo que permite participar por un segundo acumulado independiente sin necesidad de seleccionar nuevos números. Actualmente, la apuesta de Baloto tiene un valor de $6.000, mientras que Revancha se activa como complemento de la jugada para acceder a una segunda oportunidad de ganar premios millonarios.



Cómo reclamar un premio de Baloto

Los ganadores deben presentar el tiquete original junto con su documento de identidad. El comprobante debe encontrarse en buen estado y sin alteraciones para superar el proceso de validación. Los premios de menor valor pueden reclamarse a través de los canales autorizados de pago. En contraste, los premios millonarios están sujetos a verificaciones adicionales por parte del operador antes de realizar el desembolso correspondiente. Por esta razón, los organizadores recomiendan guardar el tiquete en un lugar seguro hasta verificar los resultados oficiales y completar cualquier trámite de reclamación.

Uno de los acumulados más grandes de ColombiaBaloto continúa siendo uno de los juegos de suerte y azar más populares del país gracias a sus acumulados progresivos y a las múltiples categorías de premios disponibles. El sistema contempla ganancias para diferentes niveles de aciertos, aunque la máxima recompensa se obtiene al acertar los cinco números y la superbalota. La probabilidad de quedarse con el premio mayor es de aproximadamente una entre más de 15 millones de combinaciones posibles, razón por la cual los acumulados suelen alcanzar cifras multimillonarias cuando no se registra un ganador. Con los resultados ya publicados para este lunes 19 de octubre de 2026, los participantes solo deben comparar los números sorteados con los registrados en su tiquete para confirmar si lograron algún premio en Baloto o Revancha.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

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