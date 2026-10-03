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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultado del Chontico Día del 3 de octubre de 2026: números ganadores del último sorteo

Resultado del Chontico Día del 3 de octubre de 2026: números ganadores del último sorteo

El Chontico Día juega hoy, sábado 3 de octubre de 2026, y los resultados aún están pendientes. En esta nota podrá consultar las cifras ganadoras una vez termine el sorteo.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 3 de oct, 2026
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Resultados Chontico Día
Resultados Chontico Día -
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Este sábado 3 de octubre de 2026 se realiza un nuevo sorteo del Chontico Día, uno de los juegos de azar que tiene jornada diaria en Colombia. Los participantes están atentos al número ganador y a la quinta cifra de este sorteo.

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Por ahora, los números del Chontico Día de hoy están por definir. El resultado será conocido una vez finalice el sorteo y sea divulgado oficialmente.

¿Cómo se juega el Chontico Día?

El Chontico permite realizar apuestas con cuatro, tres, dos o una cifra, de acuerdo con la modalidad seleccionada. El jugador debe elegir los números con los que desea participar y realizar la apuesta antes del cierre de la jornada.

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El resultado se determina mediante el número sorteado y la quinta cifra, información que permite establecer los premios correspondientes según la modalidad de la apuesta.

Resultado Chontico Día hoy 3 de octubre

Los jugadores que realizaron sus apuestas para la jornada de este sábado deberán esperar la publicación de los resultados para comprobar si sus números coinciden con las cifras sorteadas.

  • Número ganador: 3007
  • Quinta cifra: 1

Una vez se conozcan oficialmente las cifras, los participantes podrán verificar el resultado de acuerdo con la modalidad de apuesta que hayan elegido.

El Chontico hace parte de los juegos de chance que se realizan en el departamento del Valle del Cauca. Para esta jornada del sábado 3 de octubre, el resultado todavía se encuentra pendiente.

¿Cómo consultar el resultado del Chontico Día?

Después del sorteo, los jugadores pueden revisar el número ganador y la quinta cifra y compararlos con los datos de su apuesta. Es importante verificar que las cifras correspondan exactamente con el resultado oficial de la jornada.

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Si el número resulta favorecido, el participante debe conservar su tiquete y seguir el procedimiento establecido por el operador para reclamar el premio correspondiente.

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Este artículo será actualizado cuando se conozcan los números oficiales del Chontico Día del sábado 3 de octubre de 2026.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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